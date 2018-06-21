Космос

NASA может потерять марсоход Opportunity

Бушующая на Марсе пылевая буря официально признана глобальной и может продлиться еще месяц — и это плохие новости для ровера Opportunity.
Популярная Механика
21 июня 2018 в 14:07
  • NASA может потерять марсоход Opportunity
    Это изображение создано при помощи камеры на аппарате Mars Reconnaissance Orbiter. На своего рода карте Марса видно, как растет пылевая буря. Синяя точка отмечает предполагаемое расположение ровера Opportunity по состоянию на 6 июня. Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Пылевая буря началась 30 мая — по крайней мере, именно в этот день ее зафиксировала станция Mars Reconnaissance Orbiter. С тех пор шторм становится все сильнее. Увеличение уровня пыли заметил даже марсоход Curiosity, который находится очень далеко от точки, в которой все началось.

NASA опубликовало две фотографии, сделанные Curiosity в разное время — до бури и во время нее: они показывают, насколько меньше света теперь поступает на поверхность планеты — день превратился в красные мрачные сумерки.
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Фотографии, сделанные Curiosity: снимок слева был сделан 21 мая 2018 года, справа — 17 июня

Буря официально классифицирована NASA как глобальная, то есть охватила практически всю планету. Из-за нее в трудное положение попал марсоход Opportunity: он работает на солнечных батареях (Curiosity — на ядерном генераторе), а буря перекрыла доступ к свету. В результате ровер был вынужден перейти в режим очень низкого энергопотребления — были отключены все подсистемы аппарата, кроме хронометра миссии.

В NASA надеются, что по окончании бури Opportunity все же включится и сможет выйти на связь с Землей. Нечто подобное уже происходило в 2007 году, и тогда ровер восстановил связь, однако та буря была не столь мощной и продолжительной. По оценкам NASA, текущий шторм может продлиться еще месяц.

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