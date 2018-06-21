NASA может потерять марсоход Opportunity
Пылевая буря началась 30 мая — по крайней мере, именно в этот день ее зафиксировала станция Mars Reconnaissance Orbiter. С тех пор шторм становится все сильнее. Увеличение уровня пыли заметил даже марсоход Curiosity, который находится очень далеко от точки, в которой все началось.
NASA опубликовало две фотографии, сделанные Curiosity в разное время — до бури и во время нее: они показывают, насколько меньше света теперь поступает на поверхность планеты — день превратился в красные мрачные сумерки.
Фотографии, сделанные Curiosity: снимок слева был сделан 21 мая 2018 года, справа — 17 июня
Буря официально классифицирована NASA как глобальная, то есть охватила практически всю планету. Из-за нее в трудное положение попал марсоход Opportunity: он работает на солнечных батареях (Curiosity — на ядерном генераторе), а буря перекрыла доступ к свету. В результате ровер был вынужден перейти в режим очень низкого энергопотребления — были отключены все подсистемы аппарата, кроме хронометра миссии.
В NASA надеются, что по окончании бури Opportunity все же включится и сможет выйти на связь с Землей. Нечто подобное уже происходило в 2007 году, и тогда ровер восстановил связь, однако та буря была не столь мощной и продолжительной. По оценкам NASA, текущий шторм может продлиться еще месяц.