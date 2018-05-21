Новый охотник за экзопланетами прислал первый снимок
Миссия TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) была запущена в апреле 2018 года. Новый телескоп пришел на смену космической обсерватории «Кеплер», запущенной в марте 2009 года и за время своей работы обнаружившей больше двух тысяч экзопланет и 2165 двойных звезд. На сегодняшний день «Кеплер» практически исчерпал запасы топлива, и уже скоро связь с ним может быть потеряна.
О первых результатах работы миссии отчитывается NASA. На снимке, переданном телескопом на Землю, уместились более 200 000 звезд из созвездия Центавра. Как уточняет Deep Space, в правом верхнем углу видна темная туманность Угольный Мешок, а яркая звезда Бета Центавра видна на нижней части фото.
30 мая TESS совершит последнее включение двигателей для перехода на свою научную орбиту — высокоэллиптическую с периодом обращения, равным половине лунного, чтобы максимально увеличить площадь покрытия неба камерами.
TESS будет искать экзопланеты методом транзитной фотометрии на расстоянии в сотни световых лет от Земли или меньше, во всех направлениях. Область поиска состоит из 26 сегментов, каждый из которых камеры будут наблюдать в течении 27 дней, фиксируя яркость отдельных звезд каждые 2 минуты.
Открытые TESS экзопланеты впоследствии будут изучаться в ходе новых миссий. В частности, их будут анализировать с помощью «Джеймса Уэбба» — самого мощного космического телескопа в мире, запуск которого состоится в следующем десятилетии.
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