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Фото: NASA, ESA, and D. Calzetti (University of Massachusetts) and the LEGUS team
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UGC 5340Фото: NASA, ESA, and D. Calzetti (University of Massachusetts) and the LEGUS team
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NGC 4258Фото: NASA, ESA, and D. Calzetti (University of Massachusetts) and the LEGUS team
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UGCA 281Фото: NASA, ESA, and D. Calzetti (University of Massachusetts) and the LEGUS team
Новые фото далеких галактик из самого подробного каталога звездного неба
Образование звезд — феномен, которому посвящена значительная часть современных астрономических исследований. Зная больше о средах, в которых формируются звезды, а также о том, как именно облака межзвездной пыли и газа застывают в форме раскаленных плазменных сфер, астрономы все лучше понимают строение и эволюцию галактик — а значит, могут предсказать и то, что в будущем ждет Млечный Путь.
Помимо знаменитого телескопа, команда ученых подключила к работе аппарат LEGUS. Используя способность «Хаббла» обнаруживать излучение как в видимом, так и в невидимом спектре, исследователи смогли сделать невероятно детальные снимки отдаленных уголков Вселенной. В течение целого года они работали с камерами телескопа, чтобы обследовать различные аспекты ближайших к нам галактик, включая звездные скопления, спиралевидные «рукава» и даже отдельные звезды.
Исследователи проверили 50 галактик, которые отстоят от Земли от 11 до 58 миллионов световых лет. Объединив новые данные с архивными и наложив изображение (то есть сопоставив силу и яркость видимого излучения), ученые создали подробный и детальный каталог звездного неба. «Ультрафиолетовый свет является основным индикатором самых молодых и самых горячих звезд, благодаря которому астрономы могут вычислить возраст светила и проследить всю историю звезды», — поясняет лидер команды исследователей, Даниэла Кальцетти из Университета Массачусетса.
50 галактик были выбраны среди 500 кандидатов, а главными критериями отбора являлись масса, скорость звездообразования и обилие элементов, которые тяжелее водорода и гелия. Особое внимание было уделено карликовым галактикам, в которых, несмотря на малый размер, все еще сохранялось активное образование звезд. В итоге в каталог вошло более 30 000 000 звезд, причем все они минимум в пять раз больше нашего Солнца. Возраст звезд колеблется от одного миллиона до нескольких миллиардов лет, и самые молодые отчетливее прочих видны в УФ-спектре.