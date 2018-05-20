Космос

Красная Лагуна: вид с борта МКС

Фотографию сделал российский космонавт Антон Шкаплеров, работающий в настоящее время на МКС.
National Geographic Россия
20 мая 2018 в 12:53
  • Красная Лагуна: вид с борта МКС
    Фото: Антон Шкаплеров

Космонавт Антон Шкаплеров отправился на МКС 17 декабря 2017 года в качестве командира космического корабля «Союз МС-07».

«Озеро Лагуна-Колорадо, также известное как Красная Лагуна, расположено в юго-западной части Боливии недалеко от границы с Чили. Красный цвет воды обусловлен осадочными породами, а также пигментацией некоторых произрастающих там водорослей», — написал космонавт под своим снимком.

Посмотрите, как выглядит с борта МКС озеро Балхаш, которое может постичь участь Аральского моря.

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