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Красная Лагуна: вид с борта МКС
Фотографию сделал российский космонавт Антон Шкаплеров, работающий в настоящее время на МКС.
National Geographic Россия
20 мая 2018 в 12:53
Космонавт Антон Шкаплеров отправился на МКС 17 декабря 2017 года в качестве командира космического корабля «Союз МС-07».
«Озеро Лагуна-Колорадо, также известное как Красная Лагуна, расположено в юго-западной части Боливии недалеко от границы с Чили. Красный цвет воды обусловлен осадочными породами, а также пигментацией некоторых произрастающих там водорослей», — написал космонавт под своим снимком.
Посмотрите, как выглядит с борта МКС озеро Балхаш, которое может постичь участь Аральского моря.