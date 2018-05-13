Кольца Сатурна и три его луны сияют на одной фотографии
Миссия «Кассини» длилась 20 лет и завершилась в сентябре 2017 года. Ее целью было изучение Сатурна и его спутников. Тем не менее собранные данные предстоит изучать еще много лет — в ходе работы зонда было сделано почти полмиллиона фотографий.
Одну из них NASA обнародовало на этой неделе. Снимок был сделан 13 марта 2006 года, приблизительно в 2,7 миллиона километров от второй по размерам планеты Солнечной системы.
На фотографии можно увидеть кольца Сатурна, а также три его луны: Мимас и Янус расположились над кольцами, Тефия — под кольцами.
Всего Сатурн окружает минимум 62 спутника с подтвержденной орбитой. Крупнейший из них — Титан, чей диаметр составляет 5152 километра. Для сравнения: диаметр Тефии, самого большого из трех спутников на снимке, равняется 1066 километрам.
Посмотрите на 10 самых запомнившихся фотографий, опубликованных за годы работы миссии «Кассини».