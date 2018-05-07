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Как выглядит Волга с борта МКС: фото
Фотографию реки Волги сделал российский космонавт Антон Шкаплеров, работающий в настоящее время на МКС.
National Geographic Россия
7 мая 2018 в 15:27
«Думаю, что все смогли узнать Волгу — одну из крупнейших рек на Земле. Это также и самая длинная река в Европе, ее длина составляет 3 530 км», — написал космонавт под своим снимком.
Антон Шкаплеров также сфотографировал одну из авиационных баз Волгоградской области — аэродром Качинского высшего военного авиационного училища в Котельниково, где он, будучи курсантом, с 1992 по 1994 год проходил обучение полетам на реактивном самолете Л-39.
Космонавт Антон Шкаплеров отправился на МКС 17 декабря 2017 года в качестве командира космического корабля «Союз МС-07».
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