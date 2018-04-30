  • Есть ли жизнь на Сатурне?
    Когда Сатурн заслонил яркие лучи Солнца, камеры «Кассини» сделали панорамный снимок планеты и ее колец. Станция, появившаяся на свет в результате сотрудничества трех космических агентств, собрала данные, открывающие новые научные горизонты. Фото: НАСА / JPL-CALTECH / SSI
  • Есть ли жизнь на Сатурне?
    Ио, зависшая над туманной громадой Юпитера, — одна из четырех (сегодня известно гораздо больше) лун этой планеты, открытых Галилеем. Несмотря на то что Ио такого же размера, как и наша Луна, на фоне самой большой планеты Солнечной системы она кажется крохотной. Фото: НАСА /JPL/Аризонский университет
  • Есть ли жизнь на Сатурне?
    На этой иллюстрации изображены фонтаны водяного пара и ледяной крошки, извергаемые гидротермальными жерлами на Энцеладе, шестом по размеру спутнике Сатурна. Под слоем льда заключен океан, где, возможно, таятся зачатки жизни. Иллюстрация: МАРК ГАРЛИК /SCIENCE PHOTO LIBRARY
  • Есть ли жизнь на Сатурне?
    На иллюстрации изображен космический зонд «Гюйгенс», спустившийся на поверхность Титана, где присутствуют органические вещества, необходимые для зарождения жизни. Зонд более часа передавал изображения, а затем разрядился. Иллюстрация: МАРК ГАРЛИК /SCIENCE PHOTO LIBRARY
  • Есть ли жизнь на Сатурне?
    После неполных двух дестяков лет космических странствий и исследований миссия межпланетной станции «Кассини» подошла к концу. Она совершает свой последний маневр: направленный смертельный бросок в атмосферу Сатурна. Полностью уничтожить аппарат необходимо, чтобы не подвергать риску загрязнения земными микроорганизмами его спутники. Иллюстрация: НАСА / JPL-CALTECH
Космос

Есть ли жизнь на Сатурне?

Данные, собранные межпланетной станцией «Кассини-Гюйгенс», дают новую пищу для размышлений над вопросом: есть ли жизнь на Сатурне? Или на его спутниках?
Эва Ван Ден Берг
30 апреля 2018 в 09:51

Cтанция «Кассини-Гюйгенс» предоставила в распоряжение ученых поразительные фотографии Сатурна, его колец и спутников, запечатлев то, чего никто никогда прежде не видел. Сегодня не осталось сомнений в том, что проект оказался в высшей степени успешным, более того, он подтвердил предчувствия ученых: наши взгляды на космос придется серьезно пересмотреть. Межпланетная станция, ставшая воплощением давней мечты, появилась на свет в результате тесного сотрудничества американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), Европейского космического агентства (ЕКА) и Итальянского космического агентства (ИКА).

История «Кассини» началась более зо лет назад с разговора между двумя учеными, приверженцами идеи международного сотрудничества. Одним из них был китайский астроном Вин Хуэнь Ип, в то время сотрудник немецкого Института исследований Солнечной системы Макса Планка (он разрабатывал проект запуска орбитальной станции к Сатурну). Другим — Даниэль Готье, который предложил Национальному центру космических исследований во Франции отправить космический аппарат прямо на Титан, один из спутников Сатурна. Именно Вину принадлежит идея дать проекту имя Джованни Кассини, итальянского астронома, математика, инженера и первого директора (с 1669 года и до самой смерти в 1712-м) Парижской обсерватории. Кассини открыл четыре спутника Сатурна (Япет, Диону, Рею и Тефию), а также щель между кольцами.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№175, апрель 2018).
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