Фотографии «Розетты» превратили в гифку
Космический аппарат «Розетта» (Rosetta) была запущена в космос Европейским космическим агентством (ESA) 2 марта 2004 года для изучения кометы 67P/Чурюмова — Герасименко. В августе 2014 года впервые в истории земной аппарат вышел на орбиту кометы, а посадка отделяемого модуля «Филы» (Philae) произошла 12 ноября, после чего на Землю стали поступать первые снимки с поверхности небесного тела.
В январе 2016 года было официально объявлено о завершении работы модуля «Филы»: из-за неудачного приземления связь с ним давно прервалась. А на осень 2016 года было намечено окончание миссии «Розетты».
Недавно Европейское космическое агентство опубликовало снимки, которые сделала «Розетта» в 2016 году перед тем, как столкнуться с поверхностью кометы 67P/Чурюмова — Герасименко.
Некоторые из полученных космическим аппаратом фотографий были сделаны с одного ракурса. На это обратил внимание пользователь твиттера landru79. Из этих снимков он сделал анимацию, которая за пару дней набрала почти 10 тысяч лайков.
#ROSETTA OSIRIS #67P/CHURYUMOV-GERASIMENKO new albums --ROSETTA EXTENSION 2 MTP030-- Miércoles 1 Junio 2016 all filters stacked pic.twitter.com/Bf173Z5g79
— landru79 (@landru79) April 23, 2018