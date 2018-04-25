  • Фотографии «Розетты» превратили в гифку
    Фото: ESA/Rosetta/NAVCAM — CC BY-SA IGO 3.0
  • Фотографии «Розетты» превратили в гифку
    Фото: ESA/Rosetta
Космос

Фотографии «Розетты» превратили в гифку

Из полученных космическим аппаратом «Розеттой» снимков сделали анимацию.
National Geographic Россия
25 апреля 2018 в 18:08

Космический аппарат «Розетта» (Rosetta) была запущена в космос Европейским космическим агентством (ESA) 2 марта 2004 года для изучения кометы 67P/Чурюмова — Герасименко. В августе 2014 года впервые в истории земной аппарат вышел на орбиту кометы, а посадка отделяемого модуля «Филы» (Philae) произошла 12 ноября, после чего на Землю стали поступать первые снимки с поверхности небесного тела.

В январе 2016 года было официально объявлено о завершении работы модуля «Филы»: из-за неудачного приземления связь с ним давно прервалась. А на осень 2016 года было намечено окончание миссии «Розетты».

Недавно Европейское космическое агентство опубликовало снимки, которые сделала «Розетта» в 2016 году перед тем, как столкнуться с поверхностью кометы 67P/Чурюмова — Герасименко.

Некоторые из полученных космическим аппаратом фотографий были сделаны с одного ракурса. На это обратил внимание пользователь твиттера landru79. Из этих снимков он сделал анимацию, которая за пару дней набрала почти 10 тысяч лайков.

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