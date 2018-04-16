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Новая космическая миссия стартует 16 апреля
Сегодня, 16 апреля, NASA запустит в космос новый телескоп TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), который займется поиском потенциально пригодных для жизни планет.
National Geographic Россия
16 апреля 2018 в 12:43
TESS придет на смену космической обсерватории «Кеплер», запущенной в марте 2009 года и за время своей работы обнаружившей больше двух тысяч экзопланет и 2165 двойных звезд. На сегодняшний день «Кеплер» практически исчерпал запасы топлива, и уже скоро связь с ним может быть потеряна.
TESS запустят с космодрома на мысе Канаверал (Флорида, США) с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Зона его покрытия будет в 400 раз больше, чем у «Кеплера».
Открытые TESS экзопланеты впоследствии будут изучаться в ходе новых миссий. В частности, их будут анализировать с помощью «Джеймса Уэбба» — самого мощного космического телескопа в мире, запуск которого состоится в следующем десятилетии.