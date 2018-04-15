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Как выглядит Везувий с борта МКС
Фотографию Везувия сделал российский космонавт Антон Шкаплеров, работающий в настоящее время на МКС.
National Geographic Россия
15 апреля 2018 в 14:11
«В очередной раз мне в объектив попался Везувий. Думаю, все вы знаете знаменитую картину русского художника Карла Брюллова «Последний день Помпеи». Она описывает самое известное и катастрофическое извержение вулкана. Оно произошло 24 августа 79 года. Римские города Помпеи, Геркуланум и Стабии, которые располагались прямо у Везувия, были уничтожены», — написал космонавт под своим снимком.
Антон Шкаплеров отправился на МКС 17 декабря 2017 года в качестве командира космического корабля «Союз МС-07» вместе с астронавтами Скоттом Тинглом и Норишиге Канаи.