Какая звезда находится дальше всех от Земли?
Икар — голубой сверхгигант. Он намного горячее, массивнее и ярче желтого карлика по имени Солнце, но увидеть его невооруженным глазом невозможно: он очень и очень далеко. Лучу света требуется 9 миллиардов лет, чтобы дойти от него до Земли. На таком расстоянии свет одной-единственной (пусть и такой массивной) звезды не может различить даже «Хаббл».
Правда, орбитальная обсерватория делала снимки и более далеких объектов — но это были либо чрезвычайно яркие сверхновые, либо — целые галактики (вот пример). Правда, настолько удаленные галактики выглядят небольшим светящимся пятнышком, и различить отдельные звезды в них невозможно.
Ученые обнаружили Икар только с помощью других звезд (точнее, их гравитации).
Для сравнения: Солнце относят к классу G. Икар — звезда B-класса.
Когда массивный объект (черная дыра или галактика) проходит между наблюдателем и далекой звездой, то его гравитационное поле искажает излучение звезды — словно линза, которая изменяет направление солнечных лучей.
Из-за этого свет далеких небесных тел оказывается многократно усилен (в среднем — раз в 50) и/или искажен: вместо галактики можно увидеть дугу-подкову, а вместо квазара — крест.
«Природа сама дала нам телескоп, который мы бы не смогли построить», — Алекс Филиппенко, один из ученых, открывших Икар.
Икар (точнее — звезду MACS J1149 Lensed Star 1) нашли именно благодаря этому феномену. Линзой стало галактическое скопление MACS J1149+2223, которое располагается в районе созвездия Льва в 5 миллиардах световых лет от Земли.
Этот галактический кластер уже не раз служил линзой астрономам — правда, до 2016 года он увеличивал излучение только в несколько десятков раз. Но свет Икара был усилен 2000-кратно!
По мнению ученых, эффект линзы был усилен одним из объектов в кластере. В 2016 году, когда «Хаббл» вел наблюдение, одна из звезд в кластере MACS J1149+2223 почти пересекла линию между «Хабблом» и далекой звездой, разом усилив ее свечение — и сделав ее видимой для орбитального телескопа.
Это позволило ученым обнаружить Икар и даже классифицировать его. Только за один месяц наблюдений объект увеличил яркость в три раза, но не менял своего цвета, так что ученые уверены, что это — не взрыв сверхновой: «Источник света не становился горячее, это не взрыв. Свет просто был усилен гравитационной линзой», — пояснил Патрик Келли, главный автор исследования.
Эту далекую звезду мы еще увидим: за ближайшие 10 лет галактический кластер не раз пройдет между нами и Икаром, снова усилив его свечение — возможно до 10 000 раз!