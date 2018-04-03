  • Какая звезда находится дальше всех от Земли?
  • Какая звезда находится дальше всех от Земли?
Космос

Какая звезда находится дальше всех от Земли?

В 2016 году ученый заметил на снимке «Хаббла» светлую точку. В 2011 году в том же участке небосклона ее не было. Так был открыт Икар — самая далекая из всех звезд, которые когда-либо видели земляне.
Николай Кулапов
3 апреля 2018 в 20:32
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Икар — голубой сверхгигант. Он намного горячее, массивнее и ярче желтого карлика по имени Солнце, но увидеть его невооруженным глазом невозможно: он очень и очень далеко. Лучу света требуется 9 миллиардов лет, чтобы дойти от него до Земли. На таком расстоянии свет одной-единственной (пусть и такой массивной) звезды не может различить даже «Хаббл».

Правда, орбитальная обсерватория делала снимки и более далеких объектов — но это были либо чрезвычайно яркие сверхновые, либо — целые галактики (вот пример). Правда, настолько удаленные галактики выглядят небольшим светящимся пятнышком, и различить отдельные звезды в них невозможно.

Ученые обнаружили Икар только с помощью других звезд (точнее, их гравитации).

Для сравнения: Солнце относят к классу G. Икар — звезда B-класса.

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Когда массивный объект (черная дыра или галактика) проходит между наблюдателем и далекой звездой, то его гравитационное поле искажает излучение звезды — словно линза, которая изменяет направление солнечных лучей.

Из-за этого свет далеких небесных тел оказывается многократно усилен (в среднем — раз в 50) и/или искажен: вместо галактики можно увидеть дугу-подкову, а вместо квазара — крест.

  • Какая звезда находится дальше всех от Земли?

«Природа сама дала нам телескоп, который мы бы не смогли построить», — Алекс Филиппенко, один из ученых, открывших Икар.

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