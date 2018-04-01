  • В невесомости обед по расписанию: особенности космической кухни
    Фото: Елена Чернышова
  • В невесомости обед по расписанию: особенности космической кухни
    Фото: Елена Чернышова
  • В невесомости обед по расписанию: особенности космической кухни
    Фото: Елена Чернышова
Космос

В невесомости обед по расписанию: особенности космической кухни

Какие ассоциации возникают у нас при словах «полет в космос»? Улыбающийся Гагарин, тяжелые скафандры, «Земля в иллюминаторе» и «рокот космодрома», Байконур… И, конечно, знаменитое питание в тюбиках — любые деликатесы в компактной таре и никаких столовых приборов! Решив узнать, как сейчас готовят пищу для космонавтов и из чего состоит их меню, мы отправились на Бирюлевский Экспериментальный Завод, где уже десятилетиями хранятся секреты русской космической кухни.
Текст: Анастасия Крутикова Фото: Елена Чернышова
1 апреля 2018 в 13:46

«Сейчас основу космического питания составляет сублимированная (обезвоженная) пища, тубы уже почти не используют. Питание в тубах (а вовсе не «тюбиках») — сувенирная продукция для «землян», которая готовится по той же технологии, что и для космонавтов ранее», — Виктор Францевич Добровольский, директор научного института пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой техники, сидит в своем кабинете за широким столом. Над массивным креслом — портрет Юрия Гагарина, на столе — миниатюрные модели ракет с фигурками космонавтов у подножия. Виктор Францевич — главный конструктор космического питания, именно под его надзором уже десятилетиями разрабатываются новые блюда, проверяются и совершенствуются технологии приготовления пищи для покорителей Вселенной.

«История космического питания не менее богата, чем история исследования космоса», — утверждает он. Дело в том, что деятельность космонавтов — совершенно особая, она связана с большими нагрузками и серьезным нервно-эмоциональным напряжением. Поэтому они нуждаются в специальной пище. Пища эта готовится здесь, на заводе, а после транспортными кораблями «Союз» и грузовыми кораблями «Прогресс» отправляется на МКС.

«До первого полета человека в космос ученые даже не были уверены, сможет ли человек принимать пищу, находясь в невесомости, — рассказывает Виктор Францевич, — но Юрий Алексеевич Гагарин доказал, что это возможно, и космонавтам начали поставлять питание в тубах». Однако такая еда подходила лишь тем, кто отправлялся в космос ненадолго: на несколько часов или суток. Супы, котлеты, пюре и другие блюда одной и той же консистенции быстро приедаются, и полноценно питаться ими на постоянной основе нельзя. Вот почему сейчас питание в тубах популярно в качестве сувениров, но никак не годится для космического рациона.

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