В невесомости обед по расписанию: особенности космической кухни
«Сейчас основу космического питания составляет сублимированная (обезвоженная) пища, тубы уже почти не используют. Питание в тубах (а вовсе не «тюбиках») — сувенирная продукция для «землян», которая готовится по той же технологии, что и для космонавтов ранее», — Виктор Францевич Добровольский, директор научного института пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой техники, сидит в своем кабинете за широким столом. Над массивным креслом — портрет Юрия Гагарина, на столе — миниатюрные модели ракет с фигурками космонавтов у подножия. Виктор Францевич — главный конструктор космического питания, именно под его надзором уже десятилетиями разрабатываются новые блюда, проверяются и совершенствуются технологии приготовления пищи для покорителей Вселенной.
«История космического питания не менее богата, чем история исследования космоса», — утверждает он. Дело в том, что деятельность космонавтов — совершенно особая, она связана с большими нагрузками и серьезным нервно-эмоциональным напряжением. Поэтому они нуждаются в специальной пище. Пища эта готовится здесь, на заводе, а после транспортными кораблями «Союз» и грузовыми кораблями «Прогресс» отправляется на МКС.
«До первого полета человека в космос ученые даже не были уверены, сможет ли человек принимать пищу, находясь в невесомости, — рассказывает Виктор Францевич, — но Юрий Алексеевич Гагарин доказал, что это возможно, и космонавтам начали поставлять питание в тубах». Однако такая еда подходила лишь тем, кто отправлялся в космос ненадолго: на несколько часов или суток. Супы, котлеты, пюре и другие блюда одной и той же консистенции быстро приедаются, и полноценно питаться ими на постоянной основе нельзя. Вот почему сейчас питание в тубах популярно в качестве сувениров, но никак не годится для космического рациона.
За тем, как производятся тубы с некогда космическим питанием, мы получили возможность наблюдать в цехах БЭЗ. В списке меню десятки наименований блюд, которые могут попробовать «земляне», ощутив себя покорителями космоса. В день, когда мы посетили завод, там готовили борщ. Смешанный в блендере до однородной консистенции, он больше похож на горячий свекольный смузи. Из кулинарного цеха пахнет специями, а в фасовочном цехе с закаточными машинами слышится монотонное гудение готовых к работе аппаратов. «Поехали!» — зычным голосом командует Людмила Павловна, кандидат технических наук, отправляя тубы на ленту конвейера. Каждая из туб с мелодичным звоном продвигается по кругу и наполняется борщом, который целыми ведрами заливается сверху в большую воронку. Всего сегодня будет расфасовано 50 литров борща — это 500 туб по 115 граммов. Из каждой партии Людмила Павловна выбирает одну тубу и взвешивает ее на старых, но самых точных, по ее уверениям, механических советских весах.
Затем тубы отправляют в соседний цех на передвижных стеллажах для стерилизации. Огромная машина загудела, как турбина ракеты, затряслась — через несколько часов домашний борщ станет космическим блюдом. Слоган «Проверено космосом! » не зря украшает упаковки с тубами. По технологии приготовления они не отличаются от тех, которыми питались космонавты.
Но оставим питание в тубах «землянам», которые хотят прикоснуться к космическому быту. Ведь как только космонавты начали проводить в невесомости недели и месяцы, а после даже поселились на МКС, перед учеными встала новая задача: создать такое питание, которое стало бы равноценной заменой обычному рациону человека. Тогда, в 1980-х, и появилась сублимированная пища.
«Такая пища готовится на кухне, на плите и в кастрюльке, — получается вкусная, домашняя еда, совсем как у бабушки, — рассказывает Виктор Францевич, — потом она отправляется в сублиматор. Он «сушит» пищу, обезвоживает ее, и происходит это следующим образом: сначала продукты замораживаются на очень низких температурах, затем в сублиматоре создается вакуум, и они медленно, иногда почти сутки, нагреваются обратно. При этом вся вода из них выпаривается, и любое блюдо — будь это суп, гарнир или мясо — превращается в порошок».
Достаточно вскрыть вакуумную упаковку, по инструкции налить туда горячей или холодной воды, и через несколько минут порошок примет свой первозданный вид — станет горячим ароматным супом, густым творогом с сухофруктами или превратится в жаркое из мяса. Из таких сублиматов и состоит основной рацион космонавтов. Очень важно, что сублимированная пища после обработки сохраняет все полезные вещества: белки, жиры и углеводы, витамины, микро- и макроэлементы. Также это питание подходит для спортсменов, путешественников, его заказывали для шестерых добровольцев, участвующих в эксперименте Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН по имитации пилотируемого полета на Марс в течение 500 дней «Марс-500».
Татьяна Васильевна Гаврюшенко работает на Бирюлевском Экспериментальном Заводе уже 45 лет. Сейчас она — главный специалист завода и самый давний его сотрудник. В ее кабинете рабочий стол украшают подписанные космонавтами фото. Вот, например, благодарности от Александра Мисуркина: «Татьяне Васильевне за космический стол». На холодильнике рядом с магнитами из Крыма и Абу-Даби — магнит с Байконура в форме ракеты.
Татьяна Васильевна выкладывает перед нами целый натюрморт из космической еды. Черная икра в маленькой консервной банке, самые разные супы, мясные консервы, мармелад и карамельные леденцы, сухофрукты, порошковые сублиматы. Настоящее произведение кулинарного искусства — миниатюрные буханки хлеба на один укус. Такой размер нужен для того, чтобы в невесомости не разлетались крошки, которые могут ненароком попасть в дыхательные пути космонавта или механизмы корабля.
Мы сами разводим водой некоторые сублиматы, — гороховый суп, тушеные овощи с мясом — пробуем их и дивимся тому, как малопривлекательная смесь на глазах превращается в аппетитный, будто только что с плиты, обед. Даже фотограф Лена, вегетарианка, нашла блюдо на свой вкус — облепиховый творог и творог с орехами.
«Кроме всех продуктов, консервированных и сублимированных, мы единственные в мире поставляем нашим космонавтам свежие овощи и фрукты — так называемое «свежьё». Лук, чеснок, яблоки, апельсины, грейпфруты, помидоры… Это наше ноу-хау, применяется специальная обработка и упаковка, которая позволяет хранить фрукты и овощи до 40 дней», — гордо рассказывает Виктор Францевич. Например, благодаря этой технологии космонавты могут получить на Новый Год мандарины.
В нынешнем меню космонавтов более 300 наименований различных блюд. Среди них есть и такие кулинарные изыски, как азу из говядины, чахохбили, мясо в желе и в белом соусе. Причем один стандартный рацион рассчитан на 16 дней: ни разу в течение этого срока продукты не повторяются.
«Рацион космонавтов состоит из двух частей, — объясняет Виктор Францевич. — Основная часть, или базовая, составляется по медицинским показателям и не обсуждается, потому что каждый космонавт должен употребить определенное количество калорий, получить необходимую долю витаминов и полезных веществ. А вторая часть рациона — дополнительный индивидуальный набор, который полностью зависит от предпочтений космонавтов. Перед полетом они дегустируют все блюда из перечня и оценивают их по девятибалльной шкале. Все, что меньше шести баллов, отсеивается, а из остальной части летчики могут выбрать то, что им больше всего понравилось».
Татьяна Васильевна до сих пор помнит о вкусовых пристрастиях космонавтов, с которыми ей довелось работать — а почти за полвека довелось работать со многими. «Елена Серова замучила нас, очень молоко любила, мы ей в космос козу хотели отправить», — шутит она.
«Хорошо относятся к первым обеденным блюдам, борщ любят, супы-пюре, рассольники хорошо идут, твороги они очень любят, потому что у нас они с различными добавками: с облепиховым, смородиновым, клюквенным пюре». Особое место в пайке занимает творог с орехами. Заказать его в свой рацион — такая же нерушимая традиция для наших космонавтов, как и посмотреть «Белое солнце пустыни» перед полетом. Творог с орехами давно завоевал себе славу не только среди многих поколений российских летчиков, но и среди их иностранных коллег. На МКС у каждого представителя разных стран свой паек, который зависит от национальной кухни и набора продуктов, но иногда космонавты могут бонусом заказать рацион своих соседей по кораблю или меняться им, и тогда творог с орехами на первом месте в списке деликатесов.
Уезжая с завода космического питания, невольно осознаешь: будущее, о котором грезили фантасты, уже наступило. Оно заметно даже в простых вещах вроде горячего супа, сытного обеда или хлеба, которые умещаются в горстке порошка и витают в невесомости в сотнях километров от кухни, где были приготовлены. Это ли не фантастика?