Запуск телескопа «Джеймс Уэбб» вновь отложен
NASA переносит дату запуска JWST (James Webb Space Telescope) уже во второй раз. Изначально «Джеймса Уэбба» должен были запустить в октябре 2018 года, но затем перенесли старт на весну-2019. Теперь названы новые сроки: запуск состоится ориентировочно в мае 2020 года.
Как говорится в заявлении NASA, ревизионная комиссия (Standing Review Board (SRB), проанализировав оставшиеся задачи проекта, пришла к выводу, что специалистам потребуется больше времени для подготовки телескопа. По‑прежнему речь идет об основных задачах на финальном этапе — интеграции оптики и научных инструментов в космический аппарат, а также тестировании.
Кроме того, NASA объявило об учреждении дополнительной независимой ревизионной комиссии (Independent Review Board (IRB)). Сообщается, что данные, которые получат SRB и IRB, будут использованы NASA для определения более точной даты запуска, а также будут представлены Конгрессу США этим летом. При этом NASA должно будет скоординировать с ESA (Европейским космическим агентством) дату запуска ракеты «Ариан-5», которая доставит JSWT в космос.
«Джеймс Уэбб» придет на замену космическому телескопу «Хаббл», запущенному в апреле 1990 года. Ожидается, что срок работы JSWT составит не менее пяти лет.