Космос

Запуск телескопа «Джеймс Уэбб» вновь отложен

Самый мощный в мире космический телескоп будет запущен не раньше 2020 года.
Популярная Механика
28 марта 2018 в 13:22
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  • Запуск телескопа «Джеймс Уэбб» вновь отложен
    Фото: NASA

NASA переносит дату запуска JWST (James Webb Space Telescope) уже во второй раз. Изначально «Джеймса Уэбба» должен были запустить в октябре 2018 года, но затем перенесли старт на весну-2019. Теперь названы новые сроки: запуск состоится ориентировочно в мае 2020 года.

Как говорится в заявлении NASA, ревизионная комиссия (Standing Review Board (SRB), проанализировав оставшиеся задачи проекта, пришла к выводу, что специалистам потребуется больше времени для подготовки телескопа. По‑прежнему речь идет об основных задачах на финальном этапе — интеграции оптики и научных инструментов в космический аппарат, а также тестировании.

Кроме того, NASA объявило об учреждении дополнительной независимой ревизионной комиссии (Independent Review Board (IRB)). Сообщается, что данные, которые получат SRB и IRB, будут использованы NASA для определения более точной даты запуска, а также будут представлены Конгрессу США этим летом. При этом NASA должно будет скоординировать с ESA (Европейским космическим агентством) дату запуска ракеты «Ариан-5», которая доставит JSWT в космос.

«Джеймс Уэбб» придет на замену космическому телескопу «Хаббл», запущенному в апреле 1990 года. Ожидается, что срок работы JSWT составит не менее пяти лет.

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