На Венере обнаружены признаки тектонической активности
Новые карты Венеры, составленные на основе данных, собранных в 90-е годы аппаратом «Магеллан» NASA, показали, что венерианские равнины окружены горными цепями и глубокими расселинами. На Земле такие элементы рельефа возникают из-за схождения и расхождения тектонических плит; некоторые особенности рельефа указывают на то, что когда-то фрагменты венерианской коры терлись друг о друга.
Геологи различают два типа каменистых планет. У планет первого типа кора представляет собой единое и неподвижное относительно себя целое, как на Марсе или Луне. Кора планет второго типа состоит из медленно движущихся плит, наползающих друг на друга или сталкивающихся, как на Земле. До сих пор считалось, что на Венере тектонической активности нет, а ее поверхность представляет собой единый массив горных пород.
Новая карта Венеры заставляет ученых пересмотреть эти представления. Авторы исследования предполагают, что литосфера Венеры представляет собой нечто среднее между земной и марсианской, то есть разделена на плиты, подвижность которых намного меньше, чем на нашей планете. Планетолог Ричард Гейл (Richard Ghail) из Имперского колледжа Лондона сравнивает земные тектонические плиты с плавающими в открытом море айсберги. Предполагается, что у Венеры, как и у Земли, горячее ядро и жидкая мантия; конвекция вещества в мантии может медленно сдвигать плиты, которые движутся несколько легче земных из-за того, что их порода размягчена высокой температурой на поверхности.
Открытие тектонической активности на Венере может ответить на вопрос, почему эта планета, с массой, очень близкой к земной, так разительно отличается от Земли условиями на поверхности. Жизнь на Венере не может существовать ни в какой известной нам форме: средняя температура на поверхности там составляет 462° C, а кислотная атмосфера ядовита. Ученые давно предполагали, что роль в создании непригодного для жизни климата на второй от Солнца планете могло сыграть отсутствие тектонической активности по земному типу.
В работе также указывается на возможность чередования фаз тектонической активности на каменистых планетах; симуляция показывает, что в начале своей геологической истории Земля могла быть покрыта цельным массивом суши, впоследствии разделившимся на отдельные плиты. Согласно симуляции, тектонические плиты Венеры могли относительно свободно дрейфовать 1−2 млрд. лет назад. Возможно, однажды и Земля вернется к более или менее монолитной фазе, полагают авторы работы.
Результаты работы геологи представили на конференции на конференции Lunar and Planetary Science.