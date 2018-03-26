Космос

На Венере обнаружены признаки тектонической активности

Долгое время считавшаяся единым неподвижным массивом кора Венеры, возможно, разделена на отдельные тектонические плиты.
Популярная Механика
26 марта 2018 в 17:43
  • На Венере обнаружены признаки тектонической активности
    Фото: SSV, MIPL, Magellan Team, NASA

Новые карты Венеры, составленные на основе данных, собранных в 90-е годы аппаратом «Магеллан» NASA, показали, что венерианские равнины окружены горными цепями и глубокими расселинами. На Земле такие элементы рельефа возникают из-за схождения и расхождения тектонических плит; некоторые особенности рельефа указывают на то, что когда-то фрагменты венерианской коры терлись друг о друга.

Геологи различают два типа каменистых планет. У планет первого типа кора представляет собой единое и неподвижное относительно себя целое, как на Марсе или Луне. Кора планет второго типа состоит из медленно движущихся плит, наползающих друг на друга или сталкивающихся, как на Земле. До сих пор считалось, что на Венере тектонической активности нет, а ее поверхность представляет собой единый массив горных пород.

Новая карта Венеры заставляет ученых пересмотреть эти представления. Авторы исследования предполагают, что литосфера Венеры представляет собой нечто среднее между земной и марсианской, то есть разделена на плиты, подвижность которых намного меньше, чем на нашей планете. Планетолог Ричард Гейл (Richard Ghail) из Имперского колледжа Лондона сравнивает земные тектонические плиты с плавающими в открытом море айсберги. Предполагается, что у Венеры, как и у Земли, горячее ядро и жидкая мантия; конвекция вещества в мантии может медленно сдвигать плиты, которые движутся несколько легче земных из-за того, что их порода размягчена высокой температурой на поверхности.

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