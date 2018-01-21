Космос

К Земле приближается астероид. Это опасно?

О приближении астероида 2002 AJ129 к Земле сообщает NASA.
National Geographic Россия
21 января 2018 в 17:27
  • К Земле приближается астероид. Это опасно?
    Фото: NASA/JPL-Caltech

Максимальное сближение астероида 2002 AJ129 с Землей произойдет 4 февраля 2018 года в 00:30 по мск. В этот момент скорость астероида составит 34 километра в секунду.

2002 AJ129 считается среднего размера околоземным астероидом: от 0,5 км до 1,2 км в поперечнике. Он был обнаружен в январе 2002 года. Хотя этот астероид классифицируется как потенциально опасный, он не представляет реальной угрозы столкновения с нашей планетой в обозримом будущем. В момент максимального сближения 4 февраля расстояние между астероидом и Землей составит 4,2 миллиона километров, что в 10 раз больше, чем расстояние от Земли до Луны.

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