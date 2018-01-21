  • Полет по МКС на пылесосе: видео
    Фото: Антон Шкаплеров
  • Полет по МКС на пылесосе: видео
    Фото: Антон Шкаплеров
Космос

Полет по МКС на пылесосе: видео

Даже такое скучное дело, как уборка, может быть веселым. Доказано космонавтами.
Николай Кулапов
21 января 2018 в 12:07

Утром в субботу обитатели Международной космической станции делают уборку: протирают консоли приборов и поручни, пылесосят фильтры вентиляционной системы и стены отсеков. Дело рутинное, но и оно может быть веселым — это доказал космонавт Антон Шкаплеров.

Меня очень часто спрашивают, а летаем ли мы на пылесосе по станции? Всегда приходилось отвечать, что не пробовал. А тут во время субботника подумал, что уже третий полет все-таки… пора провести летные испытания пылесоса ✌️

На космической станции нет обоев — но кое-где стены отсеков покрыты синтетическим ворсом. С помощью липучек на нее легко крепить инструменты и бытовые предметы, однако это покрытие — «прекрасный пылесборник». Большая часть ниточек, комков пыли и волос забивается в воздушные фильтры и их приходится регулярно чистить.

Тоже интересно

Как приготовить пиццу в невесомости: видео

Обсудить
СМИ2
Изумляющие факты про нашу планету, которые вы не знали
Изумляющие факты про нашу планету, которые вы не знали
Тоже интересно
Как космонавты чистят зубы в невесомости
Как космонавты чистят зубы в невесомости
Спецпроект
Домбай и Архыз: последний маршрут в «Природе драйва»!
Домбай и Архыз: последний маршрут в «Природе драйва»!