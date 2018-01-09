  • Японский астронавт вырос в космосе на 9 см
    Норишиге Канаи Фото: NASA
  • Японский астронавт вырос в космосе на 9 см
    Норишиге Канаи перед стартом. 17 декабря 2017 года Фото: Кирилл Самурский
Космос

Японский астронавт вырос в космосе на 9 см

Перегрузки и невесомость, солнечная радиация, смена графика и диеты — космические миссии по-разному влияют на человеческий организм. Интересен недавний случай с японским астронавтом: за 21 день в космосе он вырос на 9 сантиметров.
Николай Кулапов
9 января 2018 в 19:40
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Вот уже три недели Норишиге Канаи находится в 400 км над Землей: он прибыл МКС в конце 2017 года в ходе совместной космической миссии «Роскосмоса», NASA и JAXA (Японского агентства аэрокосмических исследований).

9 января 2018 он написал в Твиттере: «Доброе утро! Сегодня у меня важное объявление. Наши тела измерили и — вау — я вырос аж на 9 сантиметров! »

Как сообщает BBC, увеличение роста в пределах 2−5 см довольно часто наблюдается в космосе: сказывается влияние невесомости на позвоночник. Впрочем, эти изменения обратимы: по возвращении на Землю исследователи возвращаются к прежним физическим параметрам. Интересен, впрочем, омолаживающий эффект, который оказал космос на Скотта Келли: сравните астронавта с его братом-близнецом. Подробнее об этом мы писали здесь.

  • Японский астронавт вырос в космосе на 9 см
    Скотт и Марк Келли. Фото: NASA

«Меня немного волнует, поместится ли мое тело в кресло «Союза», — добавляет Норишиге. На борту этого космического корабля ему предстоит возвращаться домой в конце апреля, когда завершится его 122-дневное пребывание на МКС.

  • Японский астронавт вырос в космосе на 9 см
    Норишиге Канаи (JAXA, Япония), Антон Шкаплеров («Роскосмос», Россия) и американец Скотт Тингл (NASA, США) перед стартом. 17 декабря 2017 года. Фото: Кирилл Самурский

Миссия Норишиге Канаи (а также российского космонавта Антона Шкаплерова и американца Скотта Тингла) началась 17 декабря 2017, когда с Байконура стартовал космический корабль «Союз МС-07». Кстати, этот запуск снимали участники нашего фототура с Кириллом Самурским.

Спустя двое суток, 19 декабря, корабль пристыковался к МКС.

Согласно «Роскосмосу», в задачи этих трех космонавтов входят:

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