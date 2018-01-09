Японский астронавт вырос в космосе на 9 см
Вот уже три недели Норишиге Канаи находится в 400 км над Землей: он прибыл МКС в конце 2017 года в ходе совместной космической миссии «Роскосмоса», NASA и JAXA (Японского агентства аэрокосмических исследований).
9 января 2018 он написал в Твиттере: «Доброе утро! Сегодня у меня важное объявление. Наши тела измерили и — вау — я вырос аж на 9 сантиметров! »
Как сообщает BBC, увеличение роста в пределах 2−5 см довольно часто наблюдается в космосе: сказывается влияние невесомости на позвоночник. Впрочем, эти изменения обратимы: по возвращении на Землю исследователи возвращаются к прежним физическим параметрам. Интересен, впрочем, омолаживающий эффект, который оказал космос на Скотта Келли: сравните астронавта с его братом-близнецом. Подробнее об этом мы писали здесь.
«Меня немного волнует, поместится ли мое тело в кресло «Союза», — добавляет Норишиге. На борту этого космического корабля ему предстоит возвращаться домой в конце апреля, когда завершится его 122-дневное пребывание на МКС.
Миссия Норишиге Канаи (а также российского космонавта Антона Шкаплерова и американца Скотта Тингла) началась 17 декабря 2017, когда с Байконура стартовал космический корабль «Союз МС-07». Кстати, этот запуск снимали участники нашего фототура с Кириллом Самурским.
Спустя двое суток, 19 декабря, корабль пристыковался к МКС.
Согласно «Роскосмосу», в задачи этих трех космонавтов входят:
• участие в операциях по управлению полётом и стыковкой ТПК «Союз МС-07» с МКС к малому исследовательскому модулю «Рассвет» (МИМ1);
• совместная работа по программе экспедиции МКС-54;
• работа с транспортными грузовыми кораблями (ТГК) серии «Прогресс МС»;
• работа с американскими грузовыми кораблями Dragon и Cygnus;
• подготовка к возвращению на Землю трёх членов экипажа экспедиции МКС-53/54 на ТПК «Союз МС-06»;
• выполнение работ по стыковке ТПК «Союз МС-08» с экипажем МКС-55/56 к малому исследовательскому модулю «Поиск» (МИМ2);
• поддержание работоспособности станции и дооснащение МКС оборудованием, доставленным грузовыми кораблями;
• выполнение программы научно-прикладных исследований и экспериментов;
• участие в мероприятиях по программе работ с общественностью и СМИ;
• проведение бортовых фото- и видеосъёмок для создания хроники полёта РС МКС, а также съемок в соответствии с разработанными сценариями телестудии Роскосмоса;
• подготовка к возвращению на Землю других членов экипажа.