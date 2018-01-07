  • Скончался астронавт Джон Янг
    Фото: NASA
  • Скончался астронавт Джон Янг
    Фото: NASA
  • Скончался астронавт Джон Янг
    Фото: NASA
Космос

Скончался астронавт Джон Янг

Астронавт Джон Янг, побывавший на Луне во время миссии «Аполлон-16», скончался 5 января 2018 года в возрасте 87 лет от последствий пневмонии.
National Geographic Россия
7 января 2018 в 17:33
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О смерти астронавта сообщило NASA.

Джон Янг начал свою карьеру в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства в 1962 году, и спустя три года он совершил свой первый космический полет на корабле «Джемини-3». А спустя еще три года Янг возглавил миссию «Джемини-10».

В 1969 году астронавт принимал участие в миссии «Аполлон-10» в качестве пилота командного модуля. В 1972 году он вновь отправился к Луне уже как командир экипажа корабля «Аполлон-16», и 20 апреля Джон Янг ступил на поверхность Луны.

Последний (шестой) полет в космос астронавт совершил в 1983 году в качестве командира шаттла «Колумбия» (STS-9).

Суммарное время, проведенное Джоном Янгом в космосе, — 835 часов 42 минуты. Он был первым астронавтом, совершившим шесть полетов в космос, и одним из тех, кто дважды летал к Луне.

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СМИ2
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