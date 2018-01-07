Скончался астронавт Джон Янг
О смерти астронавта сообщило NASA.
Джон Янг начал свою карьеру в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства в 1962 году, и спустя три года он совершил свой первый космический полет на корабле «Джемини-3». А спустя еще три года Янг возглавил миссию «Джемини-10».
В 1969 году астронавт принимал участие в миссии «Аполлон-10» в качестве пилота командного модуля. В 1972 году он вновь отправился к Луне уже как командир экипажа корабля «Аполлон-16», и 20 апреля Джон Янг ступил на поверхность Луны.
Последний (шестой) полет в космос астронавт совершил в 1983 году в качестве командира шаттла «Колумбия» (STS-9).
Суммарное время, проведенное Джоном Янгом в космосе, — 835 часов 42 минуты. Он был первым астронавтом, совершившим шесть полетов в космос, и одним из тех, кто дважды летал к Луне.
We remember our most experienced astronaut, John Young.
«Today, NASA and the world have lost a pioneer.» Full statement from our Acting Administrator Robert Lightfoot on the passing of Young: https://t.co/WI6BDpbQ7e pic.twitter.com/WeRxkBGAZB
— NASA (@NASA) January 6, 2018