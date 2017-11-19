  • Как выглядит с борта МКС падение метеора: видео
    Фото: ESA
  • Как выглядит с борта МКС падение метеора: видео
    Фото: ESA
Космос

Как выглядит с борта МКС падение метеора: видео

Итальянский астронавт Паоло Несполи снял на видео падение метеора.
National Geographic Россия
19 ноября 2017 в 15:37
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«Мы часто видим метеоры, но с трудом удается снять их. На этот раз мне повезло, и я поймал на видео этот огненный шар, входящий в атмосферу на скорости около 40 км/с», — рассказывает Паоло Несполи.

Полет метеора был снят на видео 5 ноября около 22:33 GMT (среднее время по Гринвичу). На сайте space.com не исключают, что метеор может быть частью потока Леониды или Тауриды.

Увидеть его на видео можно на седьмой секунде.

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