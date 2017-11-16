Обнаружена землеподобная планета у красной карликовой звезды
Группа исследователей, работающая с приемником HARPS в обсерватории Ла-Силья в Чили, обнаружила, что вокруг красной карликовой звезды Ross 128 обращается с периодом 9,9 дней маломассивная экзопланета.
Новая планета получила обозначение Ross 128 b. Она стала второй по близости к нам землеподобной планетой с умеренным климатом после Проксимы b. Вдобавок это самая близкая к Земле планета, обращающаяся вокруг неактивной красной карликовой звезды, что повышает вероятность обнаружить на ней жизнь.
Данные, полученные с HARPS, показали, что Ross 128 b находится в 20 раз ближе к своей материнской звезде, чем Земля к Солнцу. Но так как ее звезда — тусклый и холодный красный карлик с температурой поверхности почти вдвое ниже, чем у Солнца, планета Ross 128 b получает всего в 1,38 раз больше энергии, чем Земля получает от Солнца. В результате выходит, что температура на Ross 128 b где-то между -60 и 20 °C, и хотя такие условия можно назвать умеренными, не совсем еще ясно, лежит ли Ross 128b внутри, снаружи или на границе зоны обитания, то есть, может ли на ее поверхности существовать вода в жидком виде.
Звезда Ross 128 находится в 11 световых годах от Земли, но она движется в нашу сторону, и через 79 000 лет — в космических масштабах это просто мгновение — именно она станет нашей ближайшей космической соседкой, а планета Ross 128 b станет ближайшей к Земле экзопланетой вместо Проксимы b.