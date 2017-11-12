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Лунный закат на МКС и другие космические фото недели
Лучшие космические виды этой недели — в фотографиях космонавта Сергея Рязанского.
National Geographic Россия
12 ноября 2017 в 15:20
«Завораживающий лунный закат, правда?» — с такой подписью космонавт опубликовал эту фотографию в своем Инстаграме на этой неделе. Сергей Рязанский отправился на МКС 28 июля 2017 года в составе основного экипажа корабля вместе с астронавтом NASA Рэндолфом Брезником и астронавтом ЕSА Паоло Несполи.
Другие фотографии, сделанные Сергеем Рязанским на этой неделе, можно посмотреть в галерее:
Космонавт находится на орбите уже более 100 дней, возвращение на Землю запланировано на 14 декабря.
Наш экипаж Бореев сегодня отмечает космический юбилей — 100 дней на орбите.