Космос

Лунный закат на МКС и другие космические фото недели

Лучшие космические виды этой недели — в фотографиях космонавта Сергея Рязанского.
National Geographic Россия
12 ноября 2017 в 15:20
  • Лунный закат на МКС и другие космические фото недели
    Фото: Сергей Рязанский

«Завораживающий лунный закат, правда?» — с такой подписью космонавт опубликовал эту фотографию в своем Инстаграме на этой неделе. Сергей Рязанский отправился на МКС 28 июля 2017 года в составе основного экипажа корабля вместе с астронавтом NASA Рэндолфом Брезником и астронавтом ЕSА Паоло Несполи.

Другие фотографии, сделанные Сергеем Рязанским на этой неделе, можно посмотреть в галерее:

  • Аральское море
    Фото: Сергей Рязанский
  • Венеция
    Фото: Сергей Рязанский
  • Онекотан, Курильские острова
    Фото: Сергей Рязанский
  • Золотой закат на МКС
    Фото: Сергей Рязанский

Космонавт находится на орбите уже более 100 дней, возвращение на Землю запланировано на 14 декабря.


Наш экипаж Бореев сегодня отмечает космический юбилей — 100 дней на орбите.

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