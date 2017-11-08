Давайте поможем NASA дать хорошее имя астероиду
Астероид 014 MU69 — следующий пункт назначения космического аппарата New Horizons, который в прошлом году долетел до Плутона и прислал на Землю его невероятно четкие фотографии. Миллиард километров, отделяющих Плутон от астероида, «Новые горизонты» пройдут к январю 2019 года. Приближение к астероиду станет историческим событием: еще никогда рукотворные аппараты не подходили так близко к небесным телам, расположенным так далеко от Земли.
Предлагать свои варианты можно на сайте миссии New Horizons до 31 декабря; в начале января NASA примет решение. Там же можно ознакомиться с уже предложенными вариантами. Наиболее перспективными считаются:
• Año Nuevo («Новый год» по‑испански);
• Камалор (вымышленное государство в поясе Койпера);
• Кибо, Муауензи, Шира (пики Килиманджаро);
• Мьёльнир (молот скандинавского бога Тора);
• Арахис, Миндаль, Кешью (астероид 2014 MU69 слишком мал, чтобы приобрести форму шара, поэтому его форма скорее напоминает орешек).
Есть и множество других вариантов. Пока по результатам голосования (в котором тоже можно принять участие) лидирует Мьёльнир.