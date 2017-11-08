Космос

Давайте поможем NASA дать хорошее имя астероиду

NASA продлило срок приема предложений по наименованию новой цели зонда «Новые горизонты» — объекта пояса Койпера, который пока носит только официальное имя (486958) 2014 MU69, кратко 2014 MU69.
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8 ноября 2017 в 13:02
  • Давайте поможем NASA дать хорошее имя астероиду
    Серия фотографий астероида 2014 MU69, сделанные телескопом «Хаббл» и наложенные на один фон. Зелеными кружочками отмечено положение астероида на фотографиях, сделанных с 10-минутным интервалом. Фото: NASA, ESA, SwRI, JHU/APL, and the New Horizons KBO Search Team

Астероид 014 MU69 — следующий пункт назначения космического аппарата New Horizons, который в прошлом году долетел до Плутона и прислал на Землю его невероятно четкие фотографии. Миллиард километров, отделяющих Плутон от астероида, «Новые горизонты» пройдут к январю 2019 года. Приближение к астероиду станет историческим событием: еще никогда рукотворные аппараты не подходили так близко к небесным телам, расположенным так далеко от Земли.

Предлагать свои варианты можно на сайте миссии New Horizons до 31 декабря; в начале января NASA примет решение. Там же можно ознакомиться с уже предложенными вариантами. Наиболее перспективными считаются:
• Año Nuevo («Новый год» по‑испански);
• Камалор (вымышленное государство в поясе Койпера);
• Кибо, Муауензи, Шира (пики Килиманджаро);
• Мьёльнир (молот скандинавского бога Тора);
• Арахис, Миндаль, Кешью (астероид 2014 MU69 слишком мал, чтобы приобрести форму шара, поэтому его форма скорее напоминает орешек).

Есть и множество других вариантов. Пока по результатам голосования (в котором тоже можно принять участие) лидирует Мьёльнир.

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