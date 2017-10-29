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Закат с борта МКС, ускользающая красота Луны и другие космические виды
Лучшие космические виды октября — в фотографиях космонавта Сергея Рязанского.
«Так выглядел один из 16 уникальных закатов, которые наш экипаж наблюдает за сутки», — рассказывает космонавт в описании к фотографии, опубликованной на этой неделе. Сергей Рязанский отправился на МКС 28 июля 2017 года в составе основного экипажа корабля вместе с астронавтом NASA Рэндолфом Брезником и астронавтом ЕSА Паоло Несполи.
Ранее Сергей Рязанский выкладывал в Инстаграме лунный таймлапс, который назвал «Ускользающая красота».
Космонавту также удалось запечатлеть, как выглядит с борта МКС пылевая буря в Африке, действующий вулкан в Мексике, дельта Волги и Владивосток.