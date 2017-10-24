  • Виртуальный тур по Марсу
    Фото: accessmars.withgoogle.com
  • Виртуальный тур по Марсу
    Фото: accessmars.withgoogle.com
Космос

Виртуальный тур по Марсу

Совместный проект NASA и Google позволяет из дома отправиться по маршруту марсохода Curiosity.
National Geographic Россия
24 октября 2017 в 20:05

Новый проект получил название «Достигнуть Марса» (Access Mars). На основе фотографий, сделанных Curiosity за 5 лет, был воссоздан рельеф Красной планеты. Эти кадры были сделаны шестью камерами. Две из них — цветные, а остальные — черно-белые.

Для того, чтобы начать покорять Красную планету, достаточно посетить сайт проекта.

Во время исследования Марса Curiosity нередко использовал именно черно-белые камеры, поэтому тем, кто отправиться в виртуальный тур по Красной планете, не стоит пугаться монохромного пейзажа. Все дело в том, что некоторые участки поверхности Марса просто не были отсняты в цвете.

Тур по Марсу доступен для VR-гарнитуры и онлайн.


Google продолжает знакомить землян с Космосом. Недавно в сервисе Street View появились другие планеты.

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