Какие страны лидируют в производстве космического мусора
Как и Луна, стремление покорить космос имеет обратную сторону. И в этом стремлении стать «космической державой» страны не должны забывать, что громкое звание принесет им еще и дурную славу, а именно рекордсмена в загрязнении космоса.
По данным Space Track (для доступа к информации требуется регистрация), в настоящий момент на орбите находится 18 788 крупных техногенных объектов, которые можно отследить благодаря их размеру. Большую часть из них составляют обломки ракет — 12 028 единиц.
При этом, по сообщению Европейского космического агентства, всего на орбите Земли насчитывают более 750 тысяч объектов размером более 1 см.
Согласно информации, опубликованной Space Track, лидерами в «производстве» космического мусора можно назвать страны СНГ, США и Китай. В пятерку рекордсменов также вошли Франция и Япония.
Приведенная ниже таблица была составлена на основе данных, представленных Space Track, о крупных объектах, которые можно отследить.
О проблемах космического мусора ученые начали задумываться с 70-х годов. Американский астрофизик Дональд Кесслер уже тогда предположил, что появляющиеся в результате запусков искусственных спутников отходы со временем превратятся в своеобразный «мусорный пояс Земли», что приведет к полной непригодности ближнего космоса для практического использования.
Как и у любого другого объекта на орбите, скорость их вращения достигает 11,7 километра в секунду, что подвергает космические аппараты риску столкновения с ними. Так, в 1983 году песчинка менее 1 миллиметра в диаметре оставила серьёзную трещину на иллюминаторе шаттла. Столкновение более крупных обломков с космическим аппаратом может обернуться настоящей катастрофой и, в свою очередь, породить новый мусор всех размеров.