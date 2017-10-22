Космос

Какие страны лидируют в производстве космического мусора

Погрузившись с головой в космическую гонку, США, СНГ и Китай не заметили, как стали рекордсменами в загрязнении космоса.
Дарья Желнина
22 октября 2017 в 18:07
  • Какие страны лидируют в производстве космического мусора
    Фото: ESA/ID&Sense/ONiRiXEL

Как и Луна, стремление покорить космос имеет обратную сторону. И в этом стремлении стать «космической державой» страны не должны забывать, что громкое звание принесет им еще и дурную славу, а именно рекордсмена в загрязнении космоса.

По данным Space Track (для доступа к информации требуется регистрация), в настоящий момент на орбите находится 18 788 крупных техногенных объектов, которые можно отследить благодаря их размеру. Большую часть из них составляют обломки ракет — 12 028 единиц.

При этом, по сообщению Европейского космического агентства, всего на орбите Земли насчитывают более 750 тысяч объектов размером более 1 см.

Согласно информации, опубликованной Space Track, лидерами в «производстве» космического мусора можно назвать страны СНГ, США и Китай. В пятерку рекордсменов также вошли Франция и Япония.

Приведенная ниже таблица была составлена на основе данных, представленных Space Track, о крупных объектах, которые можно отследить.


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О проблемах космического мусора ученые начали задумываться с 70-х годов. Американский астрофизик Дональд Кесслер уже тогда предположил, что появляющиеся в результате запусков искусственных спутников отходы со временем превратятся в своеобразный «мусорный пояс Земли», что приведет к полной непригодности ближнего космоса для практического использования.

Как и у любого другого объекта на орбите, скорость их вращения достигает 11,7 километра в секунду, что подвергает космические аппараты риску столкновения с ними. Так, в 1983 году песчинка менее 1 миллиметра в диаметре оставила серьёзную трещину на иллюминаторе шаттла. Столкновение более крупных обломков с космическим аппаратом может обернуться настоящей катастрофой и, в свою очередь, породить новый мусор всех размеров.

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