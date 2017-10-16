Кронос: звезда, поглотившая свою планетную систему
Официальное название звезды — HD 240430. Суммарная масса поглощенных ей планет составила 15 масс Земли.
В спектре Кроноса обнарудилось необычно много полос, указывающих на содержание металлов (алюминия, железа, хрома и иттрия), а также магния и кремния — элементов, которых обычно гораздо больше в составе каменистых тел, чем звезд. Общая масса этих нехарактерных для звездного вещества элементов составляет 15 масс нашей планеты.
Скорее всего «жертвами» Кроноса стали землеподобные каменистые планеты, а не газовые гиганты — их поглощение дало бы другой элементный состав, с большим количеством углерода, азота и кислорода. Возможно, впрочем, что на «корм» Кроносу пошли не сформировавшиеся планеты, а материя протопланетного диска.
Кронос — часть системы из двух звезд. Вторая получила официальное название HD 240430, а в «народе» ее будут звать Криосом — в честь брата Кроноса. Обе звезды сравнимы по массе с нашим Солнцем.
Результаты работы опубликованы на репозитории ArXiv.org.