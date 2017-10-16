Космос

Кронос: звезда, поглотившая свою планетную систему

Одна из двух звезд, образующих открытую астрофизиками Принстонского университета систему, названа в честь божества Кроноса из древнегреческой мифологии, проглатывавшего своих детей из опасений, что кто-то из них однажды его свергнет.
Популярная Механика
16 октября 2017 в 13:33
16
  • Кронос: звезда, поглотившая свою планетную систему
    Фото: Александр Безмелицын

Официальное название звезды — HD 240430. Суммарная масса поглощенных ей планет составила 15 масс Земли.

В спектре Кроноса обнарудилось необычно много полос, указывающих на содержание металлов (алюминия, железа, хрома и иттрия), а также магния и кремния — элементов, которых обычно гораздо больше в составе каменистых тел, чем звезд. Общая масса этих нехарактерных для звездного вещества элементов составляет 15 масс нашей планеты.
Скорее всего «жертвами» Кроноса стали землеподобные каменистые планеты, а не газовые гиганты — их поглощение дало бы другой элементный состав, с большим количеством углерода, азота и кислорода. Возможно, впрочем, что на «корм» Кроносу пошли не сформировавшиеся планеты, а материя протопланетного диска.

Кронос — часть системы из двух звезд. Вторая получила официальное название HD 240430, а в «народе» ее будут звать Криосом — в честь брата Кроноса. Обе звезды сравнимы по массе с нашим Солнцем.

Результаты работы опубликованы на репозитории ArXiv.org.

Тоже интересно

Лучшая фотография Бетельгейзе: о чем рассказала далекая звезда

Обсудить
СМИ2
Синоптики удивили прогнозом на зиму
Синоптики удивили прогнозом на зиму
Тоже интересно
Пегги Уитсон: человек-рекорд
Пегги Уитсон: человек-рекорд
Спецпроект
Дальний Восторг
Дальний Восторг