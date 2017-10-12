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У карликовой планеты Хаумеа обнаружено кольцо
У карликовой планеты Хаумеа, четвертой по величине в Солнечной системе, обнаружили кольцо. Это первый объект за пределами орбиты Нептуна, имеющий такую особенность.
Изображение: iaa.es
Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.
Открытие совершила команда ученых во главе с Хосе Ортисом из Института астрофизики Андалусии в Испании, объединив сделанные несколькими телескопами наблюдения изменений интенсивности света в момент прохождения планеты Хаумеа перед звездой.
Ученые оценивают радиус кольца в 2287 километров, а ширину — в 70 километров. До этого кольца были обнаружены только у малых планет Харикло и Хирон, не считая планеты-гиганты Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.
Наблюдения также позволили ученым выяснить, что плотность Хаумеа составляет около одной трети плотности Земли, а по форме планета напоминает мяч для регби.