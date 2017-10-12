Космос

У карликовой планеты Хаумеа обнаружено кольцо

У карликовой планеты Хаумеа, четвертой по величине в Солнечной системе, обнаружили кольцо. Это первый объект за пределами орбиты Нептуна, имеющий такую особенность.
Nature
12 октября 2017 в 00:54
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  • У карликовой планеты Хаумеа обнаружено кольцо

Изображение: iaa.es

Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.

Открытие совершила команда ученых во главе с Хосе Ортисом из Института астрофизики Андалусии в Испании, объединив сделанные несколькими телескопами наблюдения изменений интенсивности света в момент прохождения планеты Хаумеа перед звездой.

Ученые оценивают радиус кольца в 2287 километров, а ширину — в 70 километров. До этого кольца были обнаружены только у малых планет Харикло и Хирон, не считая планеты-гиганты Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.


Наблюдения также позволили ученым выяснить, что плотность Хаумеа составляет около одной трети плотности Земли, а по форме планета напоминает мяч для регби.

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