На Меркурии нашли гигантские запасы льда
Меркурий находится на расстоянии около 58 миллионов километров от Солнца, а полный оборот вокруг звезды занимает 88 земных суток. Он относится к планетам земной группы и по своим физическим характеристикам напоминает Луну. У Меркурия нет естественных спутников, но есть очень разреженная атмосфера и крупное железное ядро, которое составляет 83% от объема планеты и является источником магнитного поля.
Ещё в 2011 году исследователи NASA выяснили, что магнитный центр Меркурия расположен не в центре планеты, а смещен к ее северу. Его полюса получают разное количество частиц солнечного ветра, что вкупе со следами вулканической активности дало ученым возможность предположить существование замороженной воды в глубоких кратерах на полюсах Меркурия. Перманентно темные полюса планеты оказались весьма благоприятной средой для образования льда.
Используя фотографии, сделанные зондом MESSENGER, ученые попытались отследить, как менялась отражающая способность поверхности на дне крупных и мелких кратеров Меркурия. Считалось, что лёд присутствует на поверхности планеты лишь в больших кратерах, но оказалось, что его довольно много и в мелких. Если просуммировать запасы замороженной воды на Меркурии, получится довольно впечатляющая цифра.
Общая площадь ледяного покрова только в трех крупнейших кратерах планеты составляет не менее 4000 км², а еще больше замороженной воды прячется под грунтом на равнинах вокруг кратеров, а также в четырех воронках диаметром около пяти километров на северном и южном полюсах Меркурия. А вот источник столь гигантских запасов льда на планете по‑прежнему остается для ученых загадкой.