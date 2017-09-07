Новое открытие Curiosity: следы жизни на Марсе?
Несмотря на то, что в настоящее время существуют прямые доказательства того, что на Красной планете когда-то была вода в жидком состоянии, следов микробиологической деятельности обнаружить пока не удалось. Новые открытия от исследовательского аппарата NASA, Curiosity, показали, что в свое время Марс был пригоден для развития и размножения белковых форм жизни.
Исследователи, анализирующие данные Curiosity, объявили о том, что ровер обнаружил бор в кратере Гейла, возраст которого составляет 3,8 миллиарда лет. Бор — это элемент, катализирующий образование рибонуклеиновой кислоты при растворении в воде. РНК — одноцепочечная копия ДНК, обнаруженная во всех живых клетках земных организмов. Отложения бора были найдены в минеральных жилах сульфата кальция, что наводит на мысль о древнем русле грунтовых вод. Команда астрономов считает, что вероятно какая-то часть водного массива, находившегося в чаше кратера, была пригодна для зарождения в ней жизни. Результаты исследования опубликованы в Geophysical Research Letters.
«Поскольку соединения бора играют важную роль в синтезе РНК, являющейся своего рода универсальным компонентом белковой жизни, их специфическое расположение на Марсе может быть доказательством того, что на этой планете могла возникнуть жизнь», — поясняет автор исследования Патрик Газда, докторант-исследователь в Лос-Аламосской национальной лаборатории в Лос-Аламосе, Нью-Мексико. «Бораты — один из возможных химических «мостов» от простых органических молекул к комплексу РНК, без которой нет жизни в привычной нам форме. Если когда-то на Марсе была органика, бор вполне мог бы привести к образованию рибонуклеиновой кислоты».
Астрономы возлагают большие надежды на миссию 2020 года Mars Rover, которая, возможно, сумеет ответить на многие вопросы о потенциальном наличии на Красной планете следов жизни. Согласно Национальной лаборатории Лос-Аламоса, этот ровер будет специально оборудован «суперкамерой», которая поможет ученым в поисках фрагментов сложной органики.