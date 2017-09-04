  • Команда Synergy Moon
    Команда Synergy Moon
    Техник Эрик Риди обдумывает конструкцию ракеты в офисе компании Interorbital Systems (IOS), спонсирующей международную команду инженеров Synergy Moon. Основная задача IOS — осуществить запуск и сделать это дешевле, чем другие частные компании-конкуренты. Фото: Винсент Фурнье
  • SpaceIL, Израиль
    SpaceIL, Израиль
    В головном офисе компании SpaceIL в Тель-Авиве семилетняя Юваль Клингер надевает костюм, стилизованный под скафандр. Она с энтузиазмом следит за реализацией проекта, иногда задумываясь о дальних космических перелетах. И в этом она не одинока. «Мы хотим, чтобы все израильские дети знали о нашей разработке, — рассказывает Эран Привман, глава SpaceIL. — Чтобы они могли растолковать своим родителям, что происходит в научном мире». Фото: Винсент Фурнье
  • Команда Hakuto, Япония
    Команда Hakuto, Япония
    Луноход Sorato, сконструированный японскими участниками лунной гонки Google Lunar XPrize, в «чистой комнате» в Токио. Приз — 20 миллионов долларов — достанется той команде, чей созданный на частные инвестиции аппарат долетит до нашего естественного спутника, прилунится, переместится не менее чем на 500 метров и отправит снятые там фотографии и видео на Землю. Если все пройдет успешно, будет сделан первый шаг к освоению несметных богатств других небесных тел. Фото: Винсент Фурнье
  • Новая лунная гонка
    Киоко Йонезава следит за успехами своей команды. Времени до запуска остается все меньше: японский ровер Sorato должен отправиться к Луне на борту той же ракеты, что и аппарат команды TeamIndus. Борьба за приз развернется уже на лунной поверхности. Чувство национальной гордости и оптимизм молодого поколения японцев обеспечили соревнованию XPrize большую популярность. Фото: Винсент Фурнье
  • Новая лунная гонка
    Страница из книги «Full Moon» («Полная Луна»), Майкл Лайт, 1999 год Фото: Оригинал: НАСА. вверху: Марк Тиессен, NGM Staff
Космос

Новая лунная гонка

Луна вновь вовлечена в космическое состязание — на сей раз даже без государственного участия. Похоже, недалек тот день, когда частные компании займутся добычей полезных ископаемых из лунного грунта.
Текст: Сэм Хаув Верховек Фото: Винсент Фурнье
4 сентября 2017 в 20:10
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В импровизированном конференц-зале, обустроенном в одном из многочисленных помещений на бывшем складе аккумуляторов в индийском Бангалоре, молодые инженеры спешно рассаживаются по местам. Все они изрядно волнуются, и есть отчего: предстоит выступить перед маститыми учеными (многие им в деды годятся), представляющими цвет космической программы Индии. Индийское космическое агентство первым в Азии отправило к Марсу орбитальную станцию, а в феврале 2017 года побило мировой рекорд, одновременно выведя на орбиту Земли 104 спутника и тем самым почти втрое превысив прежнее достижение, принадлежавшее России (37 спутников).

Перед собравшимися стоит нечто размером с микроволновку и такого же вида, только с колесами. Молодые ученые из компании TeamIndus спокойно излагают суть проекта: ближе к концу этого года они собираются вывести на лунную орбиту почти в 400 тысячах километров от Земли свой космический беспилотник и доставить на лунную поверхность вездеход для ее изучения. Осуществить проект инженеры предлагают за смешные для космической индустрии деньги — 65 миллионов долларов США, причем большая часть средств должна поступить от частных инвесторов.

Компания уже начала получать финансирование — Ашиш Качолиа, известный бизнесмен из Бомбея, вложивший в проект более миллиона долларов, находится здесь, в зале: сидит чуть поодаль и с интересом прислушивается к завязавшемуся спору. Начавшись с серии коротких вопросов к его «подопечным» и ответов, словно на защите диссертации, обсуждение перетекает в совместный мозговой штурм, новые идеи встречают громкими выкриками и смехом.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№167, август 2017).
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