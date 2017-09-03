Космос

Экипаж корабля «Союз МС-04» вернулся на Землю

Члены экипажа транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз МС-04», отстыковавшегося сегодня от Международной космической станции (МКС), благополучно вернулись на Землю.
Роскосмос
3 сентября 2017 в 12:54
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  • Экипаж корабля «Союз МС-04» вернулся на Землю
    Фото: NASA TV

Спускаемый аппарат с космонавтом Роскосмоса Фёдором Юрчихиным и астронавтами NASA Джеком Фишером и Пегги Уитсон совершил посадку в казахстанской степи 03 сентября 2017 года в 04:22 мск.

Все операции по спуску с орбиты и приземлению прошли штатно. Самочувствие вернувшихся на Землю членов экипажа хорошее.

Продолжительность пребывания в космическом полёте Фёдора Юрчихина и Джека Фишера составила 136 суток, Пегги Уитсон — 290 суток.

За время пребывания на Международной космической станции (МКС) экипаж выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов по программе длительных экспедиций МКС-50, МКС-51 и МКС-52, поддерживал работоспособность МКС и проводил работы по её дооснащению оборудованием, доставленным грузовыми кораблями.

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