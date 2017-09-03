Экипаж корабля «Союз МС-04» вернулся на Землю
Спускаемый аппарат с космонавтом Роскосмоса Фёдором Юрчихиным и астронавтами NASA Джеком Фишером и Пегги Уитсон совершил посадку в казахстанской степи 03 сентября 2017 года в 04:22 мск.
Все операции по спуску с орбиты и приземлению прошли штатно. Самочувствие вернувшихся на Землю членов экипажа хорошее.
Продолжительность пребывания в космическом полёте Фёдора Юрчихина и Джека Фишера составила 136 суток, Пегги Уитсон — 290 суток.
За время пребывания на Международной космической станции (МКС) экипаж выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов по программе длительных экспедиций МКС-50, МКС-51 и МКС-52, поддерживал работоспособность МКС и проводил работы по её дооснащению оборудованием, доставленным грузовыми кораблями.
Touchdown! @AstroPeggy, @Astro2Fish & Russian crewmate land on Earth after 136 days in space; 288 days for Peggy: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/SiylBnuJLG
— NASA (@NASA) 3 сентября 2017 г.