Подземная лягушка-поросенок найдена в Индии: видео
Необычную лягушку открыла международная команда ученых из Индии и США. Земноводное отнесено к семейству Nasikabatrachidae («nasika» с санскрита переводится как «нос»). Новый вид назван Nasikabatrachus bhupathi — в честь герпетолога Субраманиама Бхупати, который в 2014 году погиб в Западных Гатах, проводя научное исследование.
Ранее к семейству Nasikabatrachidae относилась только одна лягушка, Nasikabatrachus sahyadrensis. Она обитает на 14-километровом участке Западных Гат. Ученые обнаружили ее в 2003 году и долгое время считали единственным представителем семейства. Эти земноводные проводят большую часть времени под землей, выходя на поверхность лишь на две недели в году в период муссонов с целью спаривания. Пищу они также добывают под землей, ловя своим длинным языком муравьев и термитов.
Подобная «скрытность» долгое время не позволяла открыть эти виды. Nasikabatrachus sahyadrensis и Nasikabatrachus bhupathi ведут одинаковый образ жизни, различаясь цветом кожи (более темный в первом случае) и рядом генетических признаков. Обе лягушки — живые ископаемые, чья история насчитывает миллионы лет. Они развивались на протяжении веков совершенно независимо от других видов земноводных. Наиболее похожие на них виды обитают достаточно далеко: на Сейшельских островах.
В ходе эволюции организмы Nasikabatrachidae приспособились к подземному существованию. Обе лягушки имеют крохотные глаза и вытянутую морду, а их лапы отвердели, что позволяет им легко передвигаться под землей.
В сезон размножения самцы, расположившись в горных ручьях, призывают самок пением. Через пару дней из отложенных икринок на свет появляются головастики. Но в отличие от многих видов лягушек, личинки из семейства Nasikabatrachidae имеют рты как у рыб-прилипал. С их помощью головастики прикрепляются к поверхности скал, развиваясь там около 120 дней. Затем, достигнув взрослой стадии, лягушки спускаются под землю.
Посмотрите на стеклянных лягушек.