Вид на Ключевскую сопку с МКС: фотогалерея
«Наш Ключевской вулкан решил показать, на что способен. В течение нескольких дней следил за ним, когда пролетали над Камчаткой. Вначале извержение было очень активным, а сейчас он уже сбавил обороты, что отлично видно на крайнем снимке», — рассказывает космонавт в описании к своей фотогалерее. Сергей Рязанский отправился на МКС 28 июля 2017 года в составе основного экипажа корабля вместе с астронавтом NASA Рэндолфом Брезником и астронавтом ЕSА Паоло Несполи.
Стратовулкан Ключевской, или Ключевская сопка находится на востоке Камчатки, в 360 км от Петропавловска-Камчатского, административного центра края. Высота вулкана составляет 4850 метров. Ближайшие населенные пункты — поселки Козыревск и Ключи — расположены примерно в 45 километрах от вулкана.