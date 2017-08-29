  • Вид на Ключевскую сопку с МКС: фотогалерея
    Фото: Сергей Рязанский
  • Вид на Ключевскую сопку с МКС: фотогалерея
    Фото: Сергей Рязанский / Instagram
  • Вид на Ключевскую сопку с МКС: фотогалерея
    Фото: Сергей Рязанский / Instagram
  • Вид на Ключевскую сопку с МКС: фотогалерея
    Фото: Сергей Рязанский / Instagram
  • Вид на Ключевскую сопку с МКС: фотогалерея
    Фото: Сергей Рязанский / Instagram
Космос

Вид на Ключевскую сопку с МКС: фотогалерея

Пролетая над Камчаткой, космонавт Сергей Рязанский сделал снимки вулкана Ключевская сопка с борта МКС.
Сергей Рязанский
29 августа 2017 в 21:17
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«Наш Ключевской вулкан решил показать, на что способен. В течение нескольких дней следил за ним, когда пролетали над Камчаткой. Вначале извержение было очень активным, а сейчас он уже сбавил обороты, что отлично видно на крайнем снимке», — рассказывает космонавт в описании к своей фотогалерее. Сергей Рязанский отправился на МКС 28 июля 2017 года в составе основного экипажа корабля вместе с астронавтом NASA Рэндолфом Брезником и астронавтом ЕSА Паоло Несполи.

Стратовулкан Ключевской, или Ключевская сопка находится на востоке Камчатки, в 360 км от Петропавловска-Камчатского, административного центра края. Высота вулкана составляет 4850 метров. Ближайшие населенные пункты — поселки Козыревск и Ключи — расположены примерно в 45 километрах от вулкана.

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