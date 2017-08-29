Космос

NASA показало снежные дюны на Марсе

Автоматическая межпланетная станция NASA Mars Reconnaissance Orbiter сделала качественный снимок марсианских песчаных дюн, покрытых снегом.
Популярная Механика
29 августа 2017 в 13:38
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  • NASA показало снежные дюны на Марсе
    Фото: NASA

На фотографии, сделанной 21 мая нынешнего года с помощью камеры высокого разрешения HiRISE, можно увидеть поверхность Марса, которая окрашена в белый и чёрный цвета, а также разные оттенки красно-коричневого. На Красной планете наступил период, аналогичный земной весне — солнце стало согревать поверхность и расположенный поблизости от северного полюса Марса лёд начал постепенно таять.

Однако этот лёд образован не из воды, как на Земле, а из замороженной двуокиси углерода, то есть представляет собой сухой лёд. Углекислый газ из тающего льда подхватывает марсианский песок, в результате чего он образует барханы. Снег, расположенный между дюнами, тает значительно медленнее, чем тот, который лежит на вершине — как раз его и успела запечатлеть камера зонда.

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