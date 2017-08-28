  • Самые интересные астрономические события сентября 2017
    Cassini сгорает в атмосфере Сатурна. Фото: NASA/JPL-Caltech
  • Самые интересные астрономические события сентября 2017
    Фотография Большой кометы 1882 года, сделанная сэром Дэвидом Гиллом в Кейптауне.
  • Самые интересные астрономические события сентября 2017
    Мимас на фоне конец Сатурна. Фото: NASA
  • Самые интересные астрономические события сентября 2017
    Луна-2 Фото: wikipedia.org
Космос

Самые интересные астрономические события сентября 2017

Осеннее равноденствие, гибель «Кассини», юбилеи Циолковского и «Вояджера» — Московский планетарий сообщает о самых важных астрономических событиях сентября.
Николай Кулапов
28 августа 2017 в 19:12
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В списке указано московское время (UT +3).

1 сентября. 135 лет назад была открыта Большая комета 1882 года — одна из самых ярких комет в истории астрономических наблюдений. Это небесное тело относится к вращающимся вокруг Солнца кометам Крейца — предположительно, обломкам одной большой кометы.

5 сентября — 40 лет назад был запущен космический аппарат Вояджер-1, которому суждено было стать первым рукотворным объектом, покинувшем пределы Солнечной системы. Удалившись от Земли на 6 млрд км, зонд сделал ее фотографию — вот она. Ныне зонд находится в 20 млрд км от дома и направляется к созвездию Жирафа.

6 сентября — полнолуние (10:05).

9 сентября — начало утренней видимости Меркурия. Самую маленькую планету нашей системы можно будет наблюдать до 24 сентября.

9 сентября. 125 лет назад, 9 сентября 1892, Эдвард Эмерсон Барнард открыл спутник Юпитера — Амальтею, отличающийся причудливой овальной формой (270x150 км).

  • Самые интересные астрономические события сентября 2017
    Чёрно-белые снимки Амальтеи, сделанные с борта «Галилео» (1997). Фото: wikipedia.org

13 сентября, 19:05 — Луна пройдет максимально близко к Земле, в 369 855 км. Этот участок орбиты называется перигеем.

14 сентября — 58 лет назад, 14 сентября 1959, автоматическая межпланетная станция «Луна-2» первой в истории достигла поверхности нашего естественного спутника.

15 сентября — окончание 12-летней миссии Cassini. Межпланетный зонд, сделавший уникальные снимки Сатурна и его спутников, сгорит в атмосфере газового гиганта.

17 сентября исполнится 160 лет со дня рождения К.Э. Циолковского — основателя теоретической космонавтики.

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