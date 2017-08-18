Космос

Луч света

Даже в самую ясную ночь человек видит лишь малую часть космических объектов. И если Большая Медведица и Южный Крест кажутся нам такими прекрасными, сколько же еще чудес скрыто от нашего взгляда!
Кэтрин Цукерман
18 августа 2017 в 19:37
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  • Луч света
    На снимке Млечный Путь и радиоизлучение галактики Центавр А сияют в южном небе над телескопом Murchison Widefield Array. Фото: Наташа Хёрли-Уолкер (ICRAR/Curtin), The Gleam Team

Эта мысль заставила астронома Наташу Хёрли-Уокер отправиться к радиотелескопу в уединенном уголке Западной Австралии. Телескоп Murchison Widefield Array представляет собой систему из тысяч антенн, улавливающих радиоизлучения сквозь космическую пыль и различающих объекты за пределами спектра, доступного человеку, даже если тот прибегает к помощи таких оптических телескопов, как Hubble. Похожие на армию механических пауков антенны — их дешевле производить и содержать, чем стандартные «тарелки», — раскинулись почти на 10 квадратных километрах пустыни.

За последние четыре года Хёрли-Уокер при участии ученых из Международного центра радиоастрономических исследований в Перте и других учреждений Австралии и Новой Зеландии «сшили» вместе более 40 тысяч снимков, сделанных телескопом. В результате появилась новая карта южного неба, где видны сотни тысяч галактик в миллионах световых лет от нас, а Млечный Путь в спектре радиоволн мерцает как никогда ярко, подсвеченный лучами взорвавшихся звезд и сильными магнитными полями.

Масштабное исследование закончится еще не скоро. Сейчас Хёрли-Уокер работает с коллегами над созданием радиотелескопа, который будет в несколько раз больше и точнее Murchison Widefield Array. Новое устройство сможет улавливать еще более слабые сигналы, благодаря которым мы увидим не только больше галактик, но и, уверена Наташа Хёрли-Уокер, «рождение самых первых звезд».

Центральная область Млечного Пути в разных диапазонах излучения


Гамма-излучение

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НАСА/DOE/Fermi LAT Collaboration

Рентгеновское излучение

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ROSAT/Chromoscope

Видимый спектр

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Ник Ризингер, SkysUrvey

Дальнее инфракрасное излучение

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IRAS/НАСА

Сверхвысокочастотное излучение

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К. Карро, ESA, HFI & LFI Сonsortia

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№167, август 2017).
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