Луч света
Эта мысль заставила астронома Наташу Хёрли-Уокер отправиться к радиотелескопу в уединенном уголке Западной Австралии. Телескоп Murchison Widefield Array представляет собой систему из тысяч антенн, улавливающих радиоизлучения сквозь космическую пыль и различающих объекты за пределами спектра, доступного человеку, даже если тот прибегает к помощи таких оптических телескопов, как Hubble. Похожие на армию механических пауков антенны — их дешевле производить и содержать, чем стандартные «тарелки», — раскинулись почти на 10 квадратных километрах пустыни.
За последние четыре года Хёрли-Уокер при участии ученых из Международного центра радиоастрономических исследований в Перте и других учреждений Австралии и Новой Зеландии «сшили» вместе более 40 тысяч снимков, сделанных телескопом. В результате появилась новая карта южного неба, где видны сотни тысяч галактик в миллионах световых лет от нас, а Млечный Путь в спектре радиоволн мерцает как никогда ярко, подсвеченный лучами взорвавшихся звезд и сильными магнитными полями.
Масштабное исследование закончится еще не скоро. Сейчас Хёрли-Уокер работает с коллегами над созданием радиотелескопа, который будет в несколько раз больше и точнее Murchison Widefield Array. Новое устройство сможет улавливать еще более слабые сигналы, благодаря которым мы увидим не только больше галактик, но и, уверена Наташа Хёрли-Уокер, «рождение самых первых звезд».
Центральная область Млечного Пути в разных диапазонах излучения
Гамма-излучение
НАСА/DOE/Fermi LAT Collaboration
Рентгеновское излучение
ROSAT/Chromoscope
Видимый спектр
Ник Ризингер, SkysUrvey
Дальнее инфракрасное излучение
IRAS/НАСА
Сверхвысокочастотное излучение
К. Карро, ESA, HFI & LFI Сonsortia