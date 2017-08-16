Космос

Как выглядит разорванная галактика‍: фото

Космический телескоп Hubble сделал снимок галактики IC 1727, которую фактически разорвало на части гравитационное взаимодействие с соседней NGC 672.
Популярная Механика
16 августа 2017 в 14:12
1
  • Как выглядит разорванная галактика‍: фото

Сильнее всего обусловленные взаимодействием изменения заметны на примере IC 1727. На снимке видно, что структура галактики искажена, а ее яркое ядро вынесено за пределы центра звездной системы. Другой объект, NGC 672, находится вне кадра.

Астрономы полагают, что одновременно всплески звездообразования в IC 1727 и NGC 672 происходили 20−30 и 450−750 миллионов лет назад. Наиболее вероятной причиной данного явления специалисты называют взаимодействие газопылевых облаков, возникающее при столкновении галактик.

Тоже интересно

Космический шторм глазами телескопа «Хаббл»

Обсудить
СМИ2
Ученые назвали специю, убивающую раковые клетки
Ученые назвали специю, убивающую раковые клетки
Тоже интересно
Солнце разрывает комету: видео
Солнце разрывает комету: видео
Нескучная Италия
«Беретта»: в гостях у легенды Италии
«Беретта»: в гостях у легенды Италии