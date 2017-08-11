  • Виталий Егоров
    Виталий Егоров
    Фото: Виктор Горячев, фотография сделана в Московском музее космонавтики
  • Притяжение Луны: место России в новой космической гонке
    Первый вариант лунохода в рамках проекта «Селеноход».
Космос

Притяжение Луны: место России в новой космической гонке

Мы постоянно слышим о частных лунных проектах Индии, США, Японии, Израиле… Но почему не слышно об отечественных инициативах? Рассказывает Виталий Егоров, популяризатор космонавтики, инициатор проекта создания российского лунного микроспутника, блогер (Zelenyikot).
Екатерина Шутова
11 августа 2017 в 18:58
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 — Какое место занимает Россия в новой гонке на Луну?

— Российский проект «Селеноход» должен был участвовать в Google Lunar X Prize. Но, по условиям, государственных денег в проекте может быть не более 10%, остальное финансирование должно поступать от инвесторов. Увы, инвесторов не нашли, а из команды, которая сложилась вокруг идеи с луноходом, выросло несколько вполне «земными» проектов — по роботизации складов, беспилотным карьерным грузовикам… А до Луны так и не добрались.

— А что происходит с государственными лунными проектами?

— В федеральной космической программе их три: «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27». Первая должна сесть на Южный полюс, копнуть лунного грунта и попытаться определить там воду. Вторая — стать орбитальным аппаратом, третья — прилуниться, добыть грунт с глубины в несколько метров и исследовать его прямо на месте. Есть еще в планах «Луна-28», ее задача — привезти грунт на Землю.

«Роскосмос», в меру своих возможностей и интересов, занимается этими проектами. Но сроки постоянно сдвигаются. В архивах интернета можно найти новости, в которых говорится, что пуск состоится чуть ли не в 2009 году. Сейчас называют 2019 год. Получается, «Роскосмос» на 10 лет отложил дату старта.

Что происходит в других странах? Индия недавно запустила спутник на Луну, но он летал недолго и разбился о поверхность. Китай два спутника запускал. Южная Корея и Япония, как и мы, располагают лунными проектами, но до их реализации дело пока не дошло.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№167, август 2017).
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