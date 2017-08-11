Притяжение Луны: место России в новой космической гонке
— Какое место занимает Россия в новой гонке на Луну?
— Российский проект «Селеноход» должен был участвовать в Google Lunar X Prize. Но, по условиям, государственных денег в проекте может быть не более 10%, остальное финансирование должно поступать от инвесторов. Увы, инвесторов не нашли, а из команды, которая сложилась вокруг идеи с луноходом, выросло несколько вполне «земными» проектов — по роботизации складов, беспилотным карьерным грузовикам… А до Луны так и не добрались.
— А что происходит с государственными лунными проектами?
— В федеральной космической программе их три: «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27». Первая должна сесть на Южный полюс, копнуть лунного грунта и попытаться определить там воду. Вторая — стать орбитальным аппаратом, третья — прилуниться, добыть грунт с глубины в несколько метров и исследовать его прямо на месте. Есть еще в планах «Луна-28», ее задача — привезти грунт на Землю.
«Роскосмос», в меру своих возможностей и интересов, занимается этими проектами. Но сроки постоянно сдвигаются. В архивах интернета можно найти новости, в которых говорится, что пуск состоится чуть ли не в 2009 году. Сейчас называют 2019 год. Получается, «Роскосмос» на 10 лет отложил дату старта.
Что происходит в других странах? Индия недавно запустила спутник на Луну, но он летал недолго и разбился о поверхность. Китай два спутника запускал. Южная Корея и Япония, как и мы, располагают лунными проектами, но до их реализации дело пока не дошло.
— Предположим, некая команда энтузиастов из России решит запустить спутник на Луну. Где ей найти деньги?
— Сначала нужно определиться с задачей. Самая простая — в конце полета разбить спутник о Луну. Можно пролететь мимо Луны и провести исследования — это сложнее. Ну а самое сложное — вывести спутник на орбиту, чтобы он летал вокруг Луны и получал снимки высокого качества. Последняя задача в России может оцениваться в миллиард рублей. Найти такие деньги энтузиастам сложно. А если найдут, то придется объяснять инвесторам, как можно «отбить» полученные деньги. В общем, здесь мало одного энтузиазма — здесь важны профессионализм и финансы.
— Вы уже второй год собираете деньги на спутник для фотосъемки Луны. Как дела с этим проектом?
— Мы собрали миллион семьсот рублей. А нужно всего лишь в тысячу раз больше. Пока мы не знаем, где найти такие деньги, — и поэтому не можем назвать дату старта.
— Сторонников лунного заговора в стране стало меньше или больше?
— Сейчас появилась более популярная конспирология: Маск (Илон Маск — основатель и руководитель компаний SpaceX, Tesla Motors и PayPal) — шарлатан, который подделывает свои запуски. А что касается лунного заговора, то я не вижу почти никаких изменений. В России выгодно представлять Штаты в роли обманщиков, которые никуда не долетели. К сожалению, сторонников лунного заговора становится больше среди космических специалистов. Это само по себе плохо, потому что грамотный инженер должен понимать, как американцы полетели на Луну.
Ты упомянул Маска. Он собирается отправлять космических туристов к Луне в 2020 году. Ты в это веришь?
Маск поспешен в сроках. Ракету он делает, технологии разрабатывает, поэтому можно верить его словам, но сроки лучше умножать в 2−3 раза. В 2020 году вряд ли людей запустят на Луну, но Маск будет к этому близок.