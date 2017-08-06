«Кровавая Луна» взойдет 7 августа
Почти за два часа Луна пройдет через северную часть земной тени, максимально погрузившись в нее своим южным краем на четверть диска.
В Москве наблюдения затмения Луны начнутся за час до максимальной фазы. В Московском планетарии увидеть редкое астрономическое явление можно будет уже с 20:00 мск. В это время Луна взойдет над юго-восточным горизонтом, уже полностью находясь в полутени Земли, а в 20:24 мск начнется ее погружение в земную тень. И хотя Луна будет располагаться достаточно низко над горизонтом, астрономы обещают, что можно будет даже заметить изменения цвета части лунного диска на бордово-красный, что обычно происходит при лунных затмениях.
Московский Планетарий ждет всех желающих увидеть лунное затмение в Парке неба. Начало в 20−00.https://t.co/DaW1WjMqzY pic.twitter.com/5QzRNOugZe— Планетарий (@tvoyplanetary) 4 августа 2017 г.
Следующее лунное затмение состоится 31 января 2018 года.