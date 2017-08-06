Космос

«Кровавая Луна» взойдет 7 августа

7 августа 2017 года с 20:24 мск до 22:19 мск состоится частное (частичное) затмение Луны, доступное для наблюдения на всей территории России, за исключением Чукотки и Камчатки, сообщается на сайте Московского планетария.
Московский планетарий
6 августа 2017 в 14:03
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  • «Кровавая Луна» взойдет 7 августа
    Фото: Kulachatov Alexey

Почти за два часа Луна пройдет через северную часть земной тени, максимально погрузившись в нее своим южным краем на четверть диска.

В Москве наблюдения затмения Луны начнутся за час до максимальной фазы. В Московском планетарии увидеть редкое астрономическое явление можно будет уже с 20:00 мск. В это время Луна взойдет над юго-восточным горизонтом, уже полностью находясь в полутени Земли, а в 20:24 мск начнется ее погружение в земную тень. И хотя Луна будет располагаться достаточно низко над горизонтом, астрономы обещают, что можно будет даже заметить изменения цвета части лунного диска на бордово-красный, что обычно происходит при лунных затмениях.

Следующее лунное затмение состоится 31 января 2018 года.

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