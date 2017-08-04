На Нептуне обнаружили шторм размером с Землю
Шторм действительно очень крупный: как минимум 9 000 километров в длину (это треть диаметра Земли). Во время наблюдения за штормом — с 26 июня по 2 июля — он, по свидетельству астрономов Калифорнийского университета имена Беркли, становился ярче.
Ученым сложно постоянно наблюдать за такими газовыми гигантами, как Нептун, так как ограничено время пользования телескопами. Свою «очередь» приходится ждать месяцы или годы.
Штормы на Нептуне были запечатлены и другими профессиональными обсерваториями в прошлом. В 1989 году космический аппарат «Вояджер-2» обнаружил на газовом гиганте Большое темное пятно — антициклон, исчезнувший, по заявлению астрономов, к 1994 году.
Удивительно, что обнаруженный шторм смог сохранять целостность на протяжении стольких широт. По предположению ученых, так как на различных широтах Нептуна дуют различные ветры, шторм, по‑видимому, удерживается массивным вихрем.
Внутри него газы, поднимаясь, остывают. Когда же их температура падает ниже уровня конденсации, газ образует облака. Хотя такой же процесс происходит и на Земле, облака на Нептуне, как предполагают ученые, состоят из другого газа — метана.
Ученые выдвинули и другую гипотезу: возможно, весь шторм — это одно гигантское конвективное облако. Оно образуется, когда газ всплывает вверх из-за того, что его температура превышает температуру среды.
Астрономы попробуют получить больше времени для наблюдений на обсерватории Кека. По их словам, исследование позволит не только лучше понять атмосферу Нептуна, но и узнать, как могут вести себя атмосферы экзопланет. Большинство экзопланет по размеру схожи с Нептуном, однако они находятся так далеко, что с помощью современных телескопов сложно получить о них много сведений.