Астрономы нашли первую экзолуну
Дэвид Киппинг из Колумбийского университета (США) и его коллеги заявили об обнаружении экзоспутника — спутника планеты, которая вращается не вокруг Солнца. Их результаты еще предстоит подтвердить наблюдениями «Хаббла»; если они подтвердятся, ученые смогут с уверенностью сказать, что нашли первую экзопланету со спутником.
Спутник нашли так же, как находят экзопланеты — по кратковременному периодическому ослаблению светимости звезды, которое возникает, когда планета проходит между наблюдателем на Земле и звездой. В случае со спутником график изменений светимости выглядит сложнее: добавляются дополнительные минимумы, когда спутник не заслонен планетой.
Как раз такой сложный график телескоп «Кеплер» записал для экзопланеты, которая вращается вокруг солнцеподобной звезды Kepler-1625 в четырех тысячах световых лет от Земли. Чтобы проверить данные «Кеплера», ученые написали заявку на машинное время «Хаббла», в которой уточняют, что в следующий раз прохождение планеты по диску Kepler-1625 можно будет зарегистрировать этой осенью. Прежде чем обнаружить луну планеты у Kepler-1625, ученые рассмотрели данные о 283 других экзопланетах, открытых «Кеплером».
Экзопланета в системе Kepler-1625 предположительно сравнима по размерам и массе с Юпитером, а спутник — с Нептуном, то есть вчетверо больше Земли и больше всех спутников Солнечной системы. Таких больших лун вокруг нашей звезды нет — но это не значит, что их не может быть в галактике.
Препринт статьи выложен на Arxive.org.