  • Лекция в Обсерватории: «Как устроен телескоп?»
  • Лекция в Обсерватории: «Как устроен телескоп?»
Космос

Лекция в Обсерватории: «Как устроен телескоп?»

Какие бывают телескопы? В чем разница между ними? Как они работают? Вечером 28 июля об этом подробно расскажет самый известный в России популяризатор астрономии, кандидат физико-математических наук Владимир Сурдин.
ЦПКиО им. Горького
28 июля 2017 в 12:44
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Главный инструмент астронавтов — оптический телескоп — был создан четыре века назад. Мог ли его изобретатель, прославленный Галилео Галилей, предположить, как его детище преобразится спустя несколько столетий?

Сегодня телескоп — это гигантский комплекс оптики, электроники и механики, с помощью которого мы можем взглянуть на то, что происходило миллиарды лет назад на расстоянии в миллиарды световых лет от нас.

Какие бывают телескопы, в чем разница между ними и как они устроены, расскажет на лекции самый известный в России популяризатор астрономии, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ, Владимир Сурдин.

  • Лекция в Обсерватории: «Как устроен телескоп?»
Сразу после лекции можно будет отправиться в Обсерваторию Парка Горького и с помощью мощного телескопа посмотреть на звездное небо.

Лекция пройдет 28 июля в 20:00 на поляне у Народной обсерватории Парка Горького.
Вход свободный — для участия нужно только заранее зарегистрироваться.
Посещение Обсерватории возможно только по билетам.

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