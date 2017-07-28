Лекция в Обсерватории: «Как устроен телескоп?»
Главный инструмент астронавтов — оптический телескоп — был создан четыре века назад. Мог ли его изобретатель, прославленный Галилео Галилей, предположить, как его детище преобразится спустя несколько столетий?
Сегодня телескоп — это гигантский комплекс оптики, электроники и механики, с помощью которого мы можем взглянуть на то, что происходило миллиарды лет назад на расстоянии в миллиарды световых лет от нас.
Какие бывают телескопы, в чем разница между ними и как они устроены, расскажет на лекции самый известный в России популяризатор астрономии, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ, Владимир Сурдин.
Лекция пройдет 28 июля в 20:00 на поляне у Народной обсерватории Парка Горького.
Вход свободный — для участия нужно только заранее зарегистрироваться.
Посещение Обсерватории возможно только по билетам.