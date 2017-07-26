  • МКС появилась на панорамах Google Street View
    Фото: Google Maps
  • МКС появилась на панорамах Google Street View
    Фото: Google Maps
  • МКС появилась на панорамах Google Street View
    Фото: Google Maps
Космос

МКС появилась на панорамах Google Street View

Благодаря инженерам Google каждый из нас может прогуляться по отсекам космической станции, которая находится в 400 км над поверхностью Земли.
Николай Кулапов
26 июля 2017 в 17:57
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С помощью популярного сервиса от Google можно посмотреть, где спят, работают и моются астронавты — для обозрения доступны 17 разных отсеков станции. Выбрать любой можно в этой галерее.

Все эти панорамы состоят из множества кадров, которые снял на зеркальный фотоаппарат французский астронавт Тома Песке (кстати, в июне этого года он вернулся на Землю, завершив 6-месячную миссию на орбите).

«Все шесть месяцев, что я провел на МКС, мне было сложно подобрать слова или сделать снимки, которые бы точно описывали пребывание в космосе. — написал Тома в блоге Google. — Я сделал снимки для Google Street View, чтобы показать, как станция выглядит изнутри, и каково это — смотреть на Землю из открытого космоса».

Тома не был первым, кто познакомил землян с бытом на МКС. В 2015 году команда NASA записала несколько видеоэкскурсий по станции. На видеозаписях астронавт Саманта Кристофоретти рассказала, как на МКС устроен душ и уборная.

Интерьер МКС может показаться большинству землян необычным. В отсеках нет привычного пола или потолка: на всех поверхностях расположено научное оборудование, приборы и провода. На панорамах коридоры выглядят пустынными, но, как заметил Тома, МКС — весьма «оживленное местечко»: 12 часов в день шестеро членов экипажа посвящают работе. Чтобы сделать снимки, Песке пришлось выкроить время в своем плотном графике. Читать далее

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