МКС появилась на панорамах Google Street View
С помощью популярного сервиса от Google можно посмотреть, где спят, работают и моются астронавты — для обозрения доступны 17 разных отсеков станции. Выбрать любой можно в этой галерее.
Все эти панорамы состоят из множества кадров, которые снял на зеркальный фотоаппарат французский астронавт Тома Песке (кстати, в июне этого года он вернулся на Землю, завершив 6-месячную миссию на орбите).
«Все шесть месяцев, что я провел на МКС, мне было сложно подобрать слова или сделать снимки, которые бы точно описывали пребывание в космосе. — написал Тома в блоге Google. — Я сделал снимки для Google Street View, чтобы показать, как станция выглядит изнутри, и каково это — смотреть на Землю из открытого космоса».
Тома не был первым, кто познакомил землян с бытом на МКС. В 2015 году команда NASA записала несколько видеоэкскурсий по станции. На видеозаписях астронавт Саманта Кристофоретти рассказала, как на МКС устроен душ и уборная.
Интерьер МКС может показаться большинству землян необычным. В отсеках нет привычного пола или потолка: на всех поверхностях расположено научное оборудование, приборы и провода. На панорамах коридоры выглядят пустынными, но, как заметил Тома, МКС — весьма «оживленное местечко»: 12 часов в день шестеро членов экипажа посвящают работе. Чтобы сделать снимки, Песке пришлось выкроить время в своем плотном графике. Читать далее
Первая команда астронавтов прибыла на борт МКС в 2000 году. С тех пор здесь регулярно проводят исследования, а также изучают процессы, происходящих на земной поверхности, в океанах и атмосфере.
Кроме научного оборудования, на МКС есть две ванные комнаты, спортивный зал и обзорное окно с окнами-иллюминаторами.
Сервис Google Street View, позволяющий совершать виртуальные прогулки по городским улицам, площадям, природным памятникам вроде Эвереста и даже музеям, был запущен в 2007 году.
Большинство из панорам было снято камерами, закрепленными на крыше автомобилей. Впрочем, в Фарерских островах их с успехом заменили овцы.