Космос

Покорение космоса: на очереди — солнце

НАСА осуществило много успешных миссий: от доставки астронавтов на Луну до запуска первого космического аппарата в межзвездное пространство. Однако до Солнца пока не добрались. В чем причина? В опаляющем жаре ближайшей к нам звезды.
Рейчел Хартиган Ши
26 июля 2017 в 16:17
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  • Покорение космоса: на очереди — солнце
    Космическая станция Parker Solar Probe Фото: НАСА/SDO

Температура на поверхности солнца — 5500 °C, но в его атмосфере — короне — она достигает уже 2 миллионов градусов. «Этот температурный феномен — загадка, которую еще никому не удавалось разгадать», — говорит Николя Фокс, работающая над проектом Parker Solar Probe, который поможет приблизиться к Солнцу.

Миссия стала возможна благодаря щиту из углеродного композита, прошитого углеродными волокнами, который прикроет космическую станцию. Стартовав 31 июля 2018 года, она облетит вокруг Солнца 24 раза и подберется к звезде на расстояние 6,2 миллиона километров. Это достаточно близко, чтобы попытаться понять, как возникает солнечный ветер — потоки исходящих от короны заряженных частиц, нарушающих работу электроприборов на Земле. Подобраться к светилу поможет притяжение Венеры, мимо которой станция проследует семь раз.

  • Покорение космоса: на очереди — солнце
    Схема: Дейзи Чанг, NGM staff. Источник: лаборатория физики университета Джона Хопкинс.
  • Покорение космоса: на очереди — солнце
    Схема: Дейзи Чанг, NGM staff. Источник: лаборатория физики университета Джона Хопкинс.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№167, август 2017).
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