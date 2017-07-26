Покорение космоса: на очереди — солнце
Температура на поверхности солнца — 5500 °C, но в его атмосфере — короне — она достигает уже 2 миллионов градусов. «Этот температурный феномен — загадка, которую еще никому не удавалось разгадать», — говорит Николя Фокс, работающая над проектом Parker Solar Probe, который поможет приблизиться к Солнцу.
Миссия стала возможна благодаря щиту из углеродного композита, прошитого углеродными волокнами, который прикроет космическую станцию. Стартовав 31 июля 2018 года, она облетит вокруг Солнца 24 раза и подберется к звезде на расстояние 6,2 миллиона километров. Это достаточно близко, чтобы попытаться понять, как возникает солнечный ветер — потоки исходящих от короны заряженных частиц, нарушающих работу электроприборов на Земле. Подобраться к светилу поможет притяжение Венеры, мимо которой станция проследует семь раз.