  • Годовщина встречи New Horizons с Плутоном: видео
    Фото: NASA
  • Годовщина встречи New Horizons с Плутоном: видео
    Фото: NASA
Космос

Годовщина встречи New Horizons с Плутоном: видео

Ровно два года назад автоматическая межпланетная станция «Новые Горизонты» начала передавать на Землю данные о Плутоне с рекордно близкого расстояния. Подытожив материалы, специалисты NASA создали несколько видеороликов.
Анастасия Баринова
17 июля 2017 в 13:27
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19 января 2006 года стартовала программа NASA «Новые Рубежи»: в космос была отправлена автоматическая межпланетная станция «Новые Горизонты». Преодолев около 4,5 млрд километров к 2015 году, аппарат вышел на курс к системе Плутона. 14 июля 2015 года он пролетел на расстоянии около 12,5 тысяч километров от поверхности Плутона. За 9 дней наблюдений с рекордно близкой дистанции станция собрала примерно 50 гигабит информации.

В течение следующего года шла передача данных, которые позволили серьезно обогатить научные знания о космосе. К двухлетней годовщине сближения «Новых Горизонтов» с карликовой планетой и ее «окружением», научная команда зонда NASA подготовила реалистичную компьютерную модель, напоминающую о легендарном полете.


Видео показывает, как зонд пролетает над равниной Спутника, кратерами в так называемой Области Ктулху, плоскогорьем Вояджера, равниной Пионера и впадиной Тартар. Трехмерные изображения созданы на основе снимков, сделанных автоматической станцией и для наглядности увеличенных в несколько раз.

«Новые Горизонты» также позволили детально изучить поверхность спутника Плутона, Харона.

Узнайте о следующей задаче, стоящей перед межпланетной автоматической станцией.

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