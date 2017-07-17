Годовщина встречи New Horizons с Плутоном: видео
19 января 2006 года стартовала программа NASA «Новые Рубежи»: в космос была отправлена автоматическая межпланетная станция «Новые Горизонты». Преодолев около 4,5 млрд километров к 2015 году, аппарат вышел на курс к системе Плутона. 14 июля 2015 года он пролетел на расстоянии около 12,5 тысяч километров от поверхности Плутона. За 9 дней наблюдений с рекордно близкой дистанции станция собрала примерно 50 гигабит информации.
В течение следующего года шла передача данных, которые позволили серьезно обогатить научные знания о космосе. К двухлетней годовщине сближения «Новых Горизонтов» с карликовой планетой и ее «окружением», научная команда зонда NASA подготовила реалистичную компьютерную модель, напоминающую о легендарном полете.
Видео показывает, как зонд пролетает над равниной Спутника, кратерами в так называемой Области Ктулху, плоскогорьем Вояджера, равниной Пионера и впадиной Тартар. Трехмерные изображения созданы на основе снимков, сделанных автоматической станцией и для наглядности увеличенных в несколько раз.
«Новые Горизонты» также позволили детально изучить поверхность спутника Плутона, Харона.
Узнайте о следующей задаче, стоящей перед межпланетной автоматической станцией.