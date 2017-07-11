Космос

Самый детальный снимок Эпиметея

NASA опубликовало лучший снимок одного из самых близких к Сатурну спутников с самой необычной орбитой.
Популярная Механика
11 июля 2017 в 19:41
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  • Самый детальный снимок Эпиметея
    Фото: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Эпиметей представляет собой тело неправильной формы диаметром около 113 километров. На расстоянии около 50 километров от его орбиты находится орбита более крупного спутника — Януса. Когда один спутник Сатурна догоняет другой, под действием гравитации происходит смена орбит и небесные тела меняются местами. Такая рокировка у Эпиметея с Янусом происходит примерно раз в четыре земных года.

Спутник слишком мал для того, чтобы быть геологически активным. Его поверхность обильно покрыта многочисленными кратерами и другими следами ударных столкновений. Самый детальный на сегодняшний день снимок Эпиметея сделан 21 февраля 2017 года с автоматической межпланетной станции Cassini с расстояния около 15 тысяч километров от поверхности — это примерно в 40 раз больше, чем от МКС до Земли.

Фотография сделана узкоугольной бортовой камерой космического аппарата в ближнем инфракрасном диапазоне через спектральный фильтр. Север спутника находится сверху и отклонен на 32 градуса вправо от вертикали. Масштаб изображения составляет 89 метров на пиксель. На снимке показана внешняя сторона Эпиметея.

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