Лучшая фотография Бетальгейзе: о чем рассказала далекая звезда
Орион — это созвездие в области небесного экватора. Вторая по яркости и самая большая звезда Ориона, Бетальгейзе, вдохновляла многих ученых и деятелей искусства. На днях ALMA, комплекс радиотелескопов на территории Чили, получил новую и, пожалуй, самую четкую фотографию знаменитой звезды.
Бетальгейзе — красный сверхгигант, масса которого составляет приблизительно 13−17 солнечных масс, при этом радиус в 1200 раз больше солнечного. Астрономы заметили, что звезда теряет свою массу, и заинтересовались тем, почему это происходит и как именно потеря массы повлияет на окончательную смерть звезды. Снимок был сделан еще 9 ноября 2015 года, однако на обработку всех данных ушло около полутора лет.
Писатель и астроном Иэн Макдональд из Манчестерского университета указывает на странную форму звезды: обычно звезды представляют собой сферы, но у Бетальгейзе можно заметить своего рода «вырост» с левой стороны, а также точки разности температур на поверхности — одни горячее других. Локализованные области нагрева есть и у Солнца, но автор исследования, Имон О’Горман из Дублинского института перспективных исследований, удивлен, что подобное явление наблюдается на двух столь непохожих звездах.