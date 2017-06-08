Космос

Телескоп NEOWISE обнаружил 10 опасных астероидов

В NASA опубликовали данные исследований, полученные с инфракрасного космического телескопа NEOWISE. За последний год устройство обнаружило 97 ранее неизвестных объектов. Из них 28 оказались околоземными объектами, 64 — астероидами из главного пояса, еще 5 — кометами.
Популярная Механика
8 июня 2017 в 12:31
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  • Телескоп NEOWISE обнаружил 10 опасных астероидов
    Фото: NASA/JPL-Caltech/PSI

В общей сложности десять астероидов, открытых NEOWISE в прошлом году, охарактеризованы как потенциально опасные для Земли объекты.

«NEOWISE не только помогает нам обнаружить ранее неизвестные астероиды и кометы, но и получить подробные данные по тем объектам, которые уже есть в нашем каталоге», — рассказывает Эми Мэйнзер, старший исследователь NEOWISE из Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии (США).

Исследователи опубликовали видеоролик, который показывает все открытые космическим телескопом объекты. На видео орбиты Венеры, Меркурия и Марса окрашены синим цветом, а орбита Земли — бирюзовым. Зеленые точки показывают околоземные объекты, серые — все остальные астероиды, а желтые — кометы.

С начала своей миссии в декабре 2013-го года телескоп NEOWISE охарактеризовал 693 объекта.

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