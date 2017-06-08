Телескоп NEOWISE обнаружил 10 опасных астероидов
В общей сложности десять астероидов, открытых NEOWISE в прошлом году, охарактеризованы как потенциально опасные для Земли объекты.
«NEOWISE не только помогает нам обнаружить ранее неизвестные астероиды и кометы, но и получить подробные данные по тем объектам, которые уже есть в нашем каталоге», — рассказывает Эми Мэйнзер, старший исследователь NEOWISE из Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии (США).
Исследователи опубликовали видеоролик, который показывает все открытые космическим телескопом объекты. На видео орбиты Венеры, Меркурия и Марса окрашены синим цветом, а орбита Земли — бирюзовым. Зеленые точки показывают околоземные объекты, серые — все остальные астероиды, а желтые — кометы.
С начала своей миссии в декабре 2013-го года телескоп NEOWISE охарактеризовал 693 объекта.