  • NASA запускает аппарат для изучения нейтронных звезд
    Фото: Pixabay
  • NASA запускает аппарат для изучения нейтронных звезд
    Примерно так будет выглядеть один из элементов миссии вблизи МКС. Фото: NASA’s Goddard Space Flight Center
Космос

NASA запускает аппарат для изучения нейтронных звезд

Миссия NICER (Neutron Star Interior Composition Explorer), которая отправится к МКС 1 июня, будет заниматься изучением одних из самых загадочных объектов во Вселенной — нейтронных звезд.
Популярная Механика
29 мая 2017 в 13:37
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Нейтронные звезды — это очень плотные сгустки материи. Имея всего несколько десятков километров в диаметре, они обладают массой нескольких Солнц. Рождаются они в результате взрывов сверхновых: когда в огромной звезде заканчивается водородное «топливо», происходит гравитационный коллапс, и все вещество звезды оказывается сжато в очень плотный комок. Большая масса на тот же объем во Вселенной бывает только у черных дыр. Чайная ложка вещества нейтронной звезды может весить миллиарды тонн; массу горы Эверест, сжатой до плотности нейтронной звезды, можно поместить в кубик рафинада.

О том, как частицы ведут себя в таком сверхплотном веществе, известно немногое. Атомов и молекул, из которых состоит привычная нам материя, в нейтронных звездах нет. Нейтроны, протоны и электроны в ней перемешаны и плотно прижаты друг к другу, и находятся в до сих пор не очень понятных ученым состояниях — например, формируют структуры, напоминающие вермишель. Инструмент NICER призван помочь астрофизикам понять, как частицы ведут себя в нейтронных звездах. Читать далее

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