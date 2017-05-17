Бунт Curiosity: загадочный сбой в системах марсохода
Ровер приземлился на Марсе 6 августа 2012 года, спустя 50 лет после того, как люди начали активно исследование планеты. В отличие от своих предшественников, потенциал Curiosity не был ограничен только фотосъемкой: робот мог самостоятельно брать пробы грунта и глины, сверлить валуны и производить спектрометрию образцов.
У ровера есть два «мозговых центра», о которых Роб Мэннинг, главный инженер JPL, отзывается как о «первом и втором пилотах». Curiosity постоянно осуществляет те или иные вычисления, после чего отправляет результаты на Землю. Спустя полгода, проведенных на Марсе, он начал проявлять первые признаки неповиновения.
Компьютер Pilot (тот самый «первый пилот») способен запускать самодиагностику. У ровера возникли проблемы с памятью, и первый компьютер должен был передать управление второму, но по какой-то причине этого не сделал. «Компьютер начал своевольничать и проявлять характер: когда мы посоветовали ему вздремнуть, он отказался уходить в спящий режим. Потом перестал фотографировать, а затем прекратил и исследовательскую деятельность», — рассказывает Мэннинг.
У Роба было не было выбора: ему предстояло отключить Pilot и передать управление его партнеру. Это был рискованный шаг: если бы активация второго компьютера не удалась по тем или иным причинам, вся миссия, стоимость которой превышает $2,5 млрд, оказалась бы поставлена под угрозу. Спустя несколько томительных секунд ожидания система все-таки подала признаки жизни: Co-Pilot загрузил все данные и продолжает работать до сих пор.